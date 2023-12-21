美股最錢線/Fed繼續QT 有流動性危機

Ned Davis Research最新報告顯示，雖然美股創下歷史新高，但2024年仍有一個巨大的潛伏風險。Fed每月在資產負債表中縮減近1000億元的量化緊縮(QT)，可能引發流動性危機，因美債發行量仍居高不下。

Fed至今已將其資產負債表從2022年最高點的9兆元縮減近1.3兆元。但根據NDR分析，大部分縮表是Fed減少使用逆回購工具的結果，對美國銀行業在Fed持有的儲備金的影響微乎其微。

逆回購是Fed出售證券，並承諾在未來某一天買回。但當Fed減少使用逆回購工具時，必然會透過美國銀行持有的準備金來縮減其資產負債表。Fed資產負債表大約有一半由美國銀行業的存款構成。

這種情況將在2024年發生變化，可能導致流動性急劇下降，最終對股市產生負面影響。NDR指出，「如果Fed繼續QT，而財政部 繼續發行大量國庫券，逆回購工具可能會在明年第2季的某個時候歸零。到那時，QT將開始影響銀行準備金，耗盡市場流動性。對市場來說，這將不會是一讓人舒服的時刻。」

流動性下降還將限制銀行向企業和消費者發放貸款 的意願，從而制約經濟成長。除非Fed縮減QT，否則流動性將是2024年市場面臨的一大風險。

NDR表示，「鮑爾承諾，除非經濟崩潰，否則將繼續QT。這給Fed可能結束QT的想法潑了一盆冷水。」

美國國債 的流動性狀況仍沒有顯示出轉好的跡象，因為在預算赤字龐大、政府幾近停擺的情況下，今年美國國債發行量大幅增加。NDR表示，這最快可能在下周損及股市：「財政部下周將拍賣2年期、5年期和7年期國債，還有例行性的短期國債供應。這將導致流動性狀況接近新冠疫情以來最糟的水平，下周市場可能會出現一些劇烈波動。」（財經新聞組）