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美陷無聲蕭條？專家 :與現實脫節

財經新聞組／綜合報導
美國當前經濟狀態被指是「無聲的蕭條」。(美聯社)
美國當前經濟狀態被指是「無聲的蕭條」。(美聯社)

最近有種說法指出，美國經濟仍然非常強勁，但負擔能力比以往任何時候都差，與經濟大蕭條時期相當。

這是TikTok上最熱門的話題 :「無聲蕭條」(silent depression)，解釋住房、交通和食品等關鍵支出如何在美國人平均實際工資所占比例越來越大。部分TikTok影片顯示，如今的日子比史上最糟的經濟時期更難。

但經濟學家強烈反對這種說法。哥倫比亞商學院經濟學教授豪斯(Brett House)表示，「TikTok中任何關於1923年生活比現在更好的觀點，都與現實脫節。」

他說，與100年前相比，「如今預期壽命更長，生活品質更好，實現個人潛力的機會更多，人權得到更廣泛的尊重，獲得資訊和教育的機會也廣泛擴大。」

即使僅看數字，自新冠疫情以來，美國經濟仍在持續擴張，避開了先前的衰退預測。

美國國家經濟研究局(NBER)的官方衰退定義為「經濟活動顯著下降，遍及整個經濟體並持續數月以上」。上個世紀已經發生過十幾次經濟衰退，其中一些持續了一年半之久。

美國在工業時代經歷的唯一大蕭條持續了10年，從1929年股市崩盤到1939年美國開始為第二次世界大戰動員。

W.E. Upjohn Institute for Employment Research主任豪斯曼(Susan Houseman)表示，大蕭條是「完全不同的量級」，「我們已有80到90年沒有見過這樣的事情了。」

事實上，追蹤經濟整體健康狀況的最新國內生產毛額報告的增幅超出預期，而聯準會降低通膨的努力至今已取得成功，這是經濟史上罕見的壯舉。

聯準會在最新的經濟預測中表示，即使經濟仍在成長，也將在2024年降息，這將是通往「軟著陸」的熱門路徑，即通膨率回到聯準會2%的目標，而不會導致失業率大幅上升。

Loyola Marymount大學金融和經濟學教授兼SS Economics首席經濟學家孫聖源(Sung Won Sohn)表示：「可以肯定的是，經濟正在放緩，就業市場正在降溫，但我們並沒有陷入蕭條。」

當前經濟狀態與百年前的大蕭條有著本質上的差異。（路透）
當前經濟狀態與百年前的大蕭條有著本質上的差異。（路透）

大蕭條 聯準會 TikTok

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