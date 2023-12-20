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道指連漲九日 史指接近新高

財經新聞組／綜合報導

由於聯準會最近在利率上轉向鴿派提振了股市，史坦普500指數上漲，接近歷史新高。

道瓊工業指數上漲251.9點或0.68%至3萬7557.92點。史指27.81點或0.59%至4768.31點。那斯達克指數上漲98.03點或0.66%至1萬5003.22點。

隨著股指上漲，史指距離超越其創紀錄收盤價約0.7%，距離追平2022年1月創下的盤中高點約1.2%。

Walgreens Boots Alliance是道指表現最好的股票，上漲4.2%。同時，太陽能股Enphase Energy和First Solar是史指漲幅最大的個股，分別上漲9.1%和4.05%。

能源股表現優於大盤，上漲超過1%。西方石油公司上漲2.26%，哈里伯頓和埃克森美孚上漲超過1%。

在上周創下歷史新高後，道指連續第9個交易日收高。這也是7月以來最長的連漲走勢，也是1990年以來第10次連續9個交易日以上連漲。在目前的連漲過程中，30支成分股有6支上漲超過10%，而只有4支下跌。

高盛(Goldman Sachs)和開拓重工(Caterpillar)在連漲期間分別上漲11.5%和13.6%，這兩支股票合占道指漲幅超過三分之一。

另一方面，聯合健康保險(UnitedHealth)下跌4.5%，成為跌幅最大的個 股，因為該保險公司目前是道指價格最高的股票。

保險 石油 高盛

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