美股最錢線／市場廣度提升 領漲動力四起

2023年美股漲勢在過去一個月進入更健康的階段。隨著金融股和小型股等在聯準會轉向的樂觀情緒中飆升，近期的上漲不僅僅只是7支大型科技股帶動。

摩根史坦投資 長威爾森(Mike Wilson)的研究顯示，上周有78%的史坦普500指數成分股高於200日移動均線，與今年的最高水準相當。

他在最新報告中寫道：「在過去一個月裡，我們可以說經歷了2023年最好的市場廣度改善。」

這位華爾街 空頭策略師將這種擴大描述為「一個令人鼓舞的跡象」，代表市場廣度一直是許多懷疑史指2023年漲勢的關鍵癥結所在。

許多人認為，7支大型科技股：蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉 和輝達的漲幅，今年大部分時間帶動史指走升。

分析顯示，上個月史指漲幅最大的是Bath & Body Works、Illumina和挪威郵輪公司，漲幅均超過35%。

同時，「七巨頭」上個月的漲幅均未超過8%。特斯拉上漲約7.9%，處於領先地位。但自11月17日以來，與史指成分股比較，漲幅勉強躋身前半。

嘉信理財資深投資策略師戈登表示，市場反彈已經變得更加健康並且「擴大」。羅素2000指數上月上漲近15%。

戈登指出：「關於這是否是一個持續的牛市，存在著許多爭論。」「到目前為止，情況並非如此。但現在你終於開始從小型股中得到一些行動，這是你通常會在牛市中看到的。」

關鍵將是當前趨勢的延續，該趨勢已從2023年的科技、通訊服務和非必需消費品等領先產業轉向金融、工業和房地產等領域。

這在過去一個月的市場飆升中得到驗證，後三個類股在史指中漲幅最高。戈登說，如果這種情況持續下去，而「七巨頭」沒有跌落懸崖，那麼市場反彈可能已經達到「涅槃」。（財經新聞組）