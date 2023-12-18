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蘋果、微軟等科技七巨頭 有望豐收

編譯湯淑君、簡國帆／綜合報導

美國科技股2023年大放異彩，蘋果、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達（Nvidia）及特斯拉的「七大巨頭」平均報酬率更超過100%，巴隆金融周刊（Barron's）預言，科技股2024年將迎來又一個豐收年。

巴隆周刊專欄作家薩維茲指出，有三大因素驅動科技股大漲。首先是聯準會（Fed）政策可望由「鷹」轉「鴿」，其次為科技公司今年初就許下大砍成本的承諾，第三是人工智慧（AI）題材發燒。基於這三股趨勢方興未艾，科技股有望更上層樓，薩維茲預期2024年科技股將出現四大趨勢。

股價高點更高：除非嚴重衰退來襲，否則在Fed降息的大環境下，很難想像科技股會不漲反跌。彭博資訊經濟學家認為，美國22日公布的11月個人消費支出（PCE）物價指數將強化Fed的降息預期，預估月比將持平，年升幅降至2.8%，核心PCE物價指數年升幅也將趨緩至3.3%。

薩維茲認為，明年1月「七大巨頭」可能遭遇獲利了結賣壓，或許提供低接機會。但瑞穗集團科技股分析師克萊恩提醒，許多科技股目前估值已充分反映明年Fed降息利多，要提防若利率沒降的衝擊。

AI與雲端前景亮麗：AI和雲端概念股將在2024年大有斬獲，若考量輝達驚人的盈餘成長，股價看來不算高昂。以預期本益比計算，輝達現在的估值甚至比蘋果、微軟和Meta還便宜。另有其他吸引人的AI概念股，例如超微、高通、博通及美光。

軟體方面，微軟仍是首選AI軟體股。薩維茲認為，可望因AI受惠的軟體股眾多，像是奧多比、甲骨文和IBM。雲端市場龍頭亞馬遜也必定從中得利。若要押注AI相關網路，Arista網路公司是不錯的選擇，雲端資料庫服務商 Snowflake也看俏；AI驅動的硬體概念股，可考慮戴爾、惠普及慧與科技（HPE）。

IPO漲潮：2023年首次公開發行股票（IPO）市況一直死氣沉沉，併購交易也遭遇障礙，若Fed開始降息，可望打開 IPO之窗。矽谷正寄望有大型語言模型（LLM ）題材加持的數據平台公司Databricks，其他候選者還包括：SpaceX、Fanatics 和Shein。

併購回溫：科技公司一年來「瘦身」有成，資產負債表的現金水位升高，私募股權公司也是滿手現金，隨著利率降低，併購活動可望升溫。縱使華府不太可能改變反併購的強硬立場，大筆鈔票仍足以驅使買家持續物色目標。

AI 雲端 降息

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