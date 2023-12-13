財經簡訊

Illumina抨擊歐盟 反壟斷機構

美國生命科學公司Illumina抨擊歐盟反壟斷監管機構在審查該公司以71億元收購Grail的交易時過度擴大權力，即使該交易超出歐盟合併規則的範圍。該案凸顯出歐盟委員會決心採用一項很少使用的權力、即第22條，來審查所謂的殺手級收購，也就是大企業收購規模較小的競爭對手並將其關閉。去年Illumina在下級法庭針對歐盟競爭主管機構2021年審查該交易的決定敗訴後，向歐盟法院(CJEU)提起訴訟，該交易隨後於去年被阻止。

玩具慘賣 孩之寶裁員1100人

根據備忘錄，孩之寶將裁員約1100名員工，因為這家玩具製造商因假日購物季的銷售疲軟而陷入困境。截至今年初，孩之寶擁有約6300名員工。執行長考克斯(Chris Cocks)在備忘錄中表示：「雖然我們取得一些重要進展，但今年前9月的不利因素一直持續到假期，並可能持續到2024年。」孩之寶今年稍早已經解雇數百名員工，並在10月警告麻煩即將來臨。孩之寶在最近一季財報中大幅下修本已疲軟的財測，預計今年營收將下降13%至15%。

NFIB小企業信心業 6個月新低

由於雇用熟練勞動力持續困難以及對通膨的擔憂，11月全國獨立企業聯合會(NFIB)小企業信心從10月的90.7降至11月的90.6，為6個月來的最低水準，連續23個月低於50年平均值98。由於企業回報難以找到勞動力和應對通貨膨脹，樂觀情緒自今年7月達到頂峰以來已經下降。11月32%的企業報告獲利負成長，與10月持平。描述合格求職者很少或沒有的企業比例降至50%，為2021年1月以來的最低水平，低於新冠疫情前兩年約52%的平均水準。

甲骨文雲端 營收減速

甲骨文（Oracle）在美股11日盤後公布，在截至11月30日止的年度第2季，雲端營收（IaaS加SaaS）成長25%至48億美元，增幅低於前一季的30%，連續第二季成長減速；上季整體營收成長5%至129億美元，低於分析師預估的131億美元；剔除特定項目後每股盈餘1.34美元，略高於平均預估的1.33美元。

以資料庫軟體聞名的甲骨文，已把重心放在擴大雲端基礎設施事業，以便與亞馬遜、微軟和Alphabet競爭。