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美債是否漲過了頭 今公布就業報告就能分曉

編譯劉忠勇／綜合外電
接受彭博調查的經濟學家的預測中值顯示，繼10月增加15萬人後，11月料新增非農就業人數18.5萬人，失業率持穩於3.9%。分析師認為，最新經濟數據得大幅惡化才符合美債當前走勢。（路透）
接受彭博調查的經濟學家的預測中值顯示，繼10月增加15萬人後，11月料新增非農就業人數18.5萬人，失業率持穩於3.9%。分析師認為，最新經濟數據得大幅惡化才符合美債當前走勢。（路透）

規模26兆美元的美債市場這波猛烈反彈，到底是否漲過了頭，最快在今公布的美國就業報告即可分曉。

這一個月來，疲軟的通膨和就業數據讓投資人相信聯準會（Fed）已完成升息，並引發未來12個月至少降息1.25個百分點的大膽押注。於是10月還在5%高位的美債殖利率大幅回落，基準10年期公債殖利率已下滑逾75個基點。

接下來就看美國就業報告，多頭投資人希望這份報告能提供經濟降溫的最新證據。債券市場如今反映2024年貨幣寬鬆力道已經是Fed官員預測的兩倍之多。而決策官員一面暗示升息可能結束，一面也警告降息的說法為時過早。

周五的報告預料美國11月就業和薪資成長放緩，但招聘不會大幅惡化。由於近來債券勁揚，任何挑戰看漲觀點的意外都有可能引發市場走勢逆轉，至少初期會如此。

WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan說：「美債的反彈需要被驗證。就即將公布的經濟和通膨數據而言，如今門檻已經拉高了，必須顯示經濟正加速走緩。」

RJ O’Brien董事總經理John Brady指出，鑒於美國10年期公債殖利率目前低於4.2%，市場似乎已經為近期數據大幅惡化做好了準備。

接受彭博調查的經濟學家的預測中值顯示，繼10月增加15萬人後，11月料新增非農就業人數18.5萬人，失業率持穩於3.9%。根據美國勞工統計局的數據，汽車工人和好萊塢演員結束罷工使上月非農就業人數增加41,300人。考慮到這一點，非農就業的潛在增速似乎在放緩。

Flanagan說，一份展現韌性的就業報告「將繼續為Fed提供不必過早降息的掩護。」

這也將反映債券市場可能過於超前Fed，有可能重蹈在最新一輪緊縮周期中看到過的模式，即過早押注Fed改變路線。

就業 殖利率 降息

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