IATA：航空業淨利明年將創高

IATA指出，明年航空業業績看好，但仍受一些因素限制。（路透）

國際航空運輸協會(IATA)表示，航空公司預計2024年旅客人數和收入將創歷史新高，但仍將受到高資本成本和運力不足的限制。

IATA預計2024年該產業淨利將達到257億元，淨利率 為2.7%，較今年上修後的233億元淨利和2.6%淨利率略有改善。

2024年總收入預計將年增7.6%，達到創紀錄的9640億元。預計2024年將有約47億人出行，超過2019年疫情 前45億的水平。

IATA總幹事沃爾許(Willie Walsh)表示，在近年來遭受疫情重大損失後，預計2024年獲利將趨於穩定，這是「對航空業韌性的致敬」。

他說，「恢復速度非常快；然而，這場疫情似乎也導致航空業損失約4年的成長。」「從2024年開始，我們可以預期客運和貨運將出現更正常的成長模式。」

IATA數據顯示，2024年航空業營運獲利預計將達到493億元，高於2023年的407億元。

然而，該機構估計，由於各國央行在過去兩年收緊貨幣政策以對抗通貨膨脹，利率大幅上升，這兩年的投資 資本回報率將落後於資本成本4個百分點。

沃爾許表示，必須「正確看待該產業的獲利前景」，雖然復甦令人印象深刻，但2.7%的淨利率仍然「遠低於幾乎任何其他產業的投資者所能接受的水平」。

他說，「當然，許多航空公司的表現比平均水平要好，但也有許多航空公司正在苦苦掙扎。但事實告訴我們：平均而言，航空公司只會從每位乘客身上賺到5.45元。」

他強調，「這雖足以在倫敦星巴克買一杯最便宜的『特級拿鐵』。但對於一個占GDP 3.5%、305萬人直接謀生的全球關鍵產業來說，建立一個能夠抵禦衝擊的未來還遠遠不夠。」

沃爾許補充說，雖然航空公司總是會「激烈」地爭奪客戶，但它們仍然「背負著繁重的監管、碎片化、高昂的基礎設施成本和寡頭壟斷的供應鏈負擔」。