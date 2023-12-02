我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙可負擔公寓 開放申請抽籤

曼哈頓下城貝斯以色列醫院將關閉 華埠民眾憂

投資美國長債虧很大？現在賣掉可賺錢但有訣竅須留意

編譯湯淑君／綜合外電
近幾年來許多人投資美國長期公債蒙受虧損，專家建議，現在是基於節稅考量賣掉的時刻。（路透）
近幾年來許多人投資美國長期公債蒙受虧損，專家建議，現在是基於節稅考量賣掉的時刻。（路透）

近幾年來許多人投資美國長期公債蒙受虧損，專家建議，現在是賣掉美國長期公債的時刻。不是料定利率可能回升，因而藉此降低債券虧損（儘管有此可能），而是為了在今年底前實現一筆資本利損，讓你在明年4月報稅時能用來抵減可能必須繳納的資本利得稅。

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，這個策略只適用於應稅帳戶，但若在這個帳戶持有美國公債，而未及時在今年底前執行此策略，明年就得付更多稅金。

胡伯特舉例說，如果2019年8月美國長期公債漲到頂點時，你在SPDR美國長期公債ETF（代碼：SPTL）投資10萬美元並且抱到今天，這筆投資的淨值如今剩下6.4萬美元左右，也就是長期資本利損約3.6萬美元。假設你適用的邊際稅率是30%，而且你至少有等額（3.6萬美元）的資本利得可抵銷，就能藉賣出持有的SPTL部位節稅多達1.1萬美元。

如果你想繼續投資美國長債，不想賣呢？理論上，那可能是個問題，因為美國國稅局（IRS）訂有一條沖銷（wash sale）規定，防止你在售出30天之內，以資本利損抵銷資本利得。但實務上是可行的，只要你賣掉後，另買別支長債ETF即可。

但在挑選替代的長債ETF時，有一點務必留意：找尋相似但不相同的替代資產。

胡伯特解釋，若想在30天「沖銷」規定期間之內買替代的債券ETF，切勿選擇IRS認定跟賣掉那支ETF「實質上相同」者。比方說，若你買來替代SPTL的是先鋒長期公債指數ETF（代碼：VGLT），由於這支ETF跟SPTL一樣都以彭博美國長期公債指數為基準指數，所以你就違反了「沖銷」規定。

另有追蹤其他基準指數的美國長債ETF可選，較可能符合規定，例如iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼：TLT），追蹤的基準指數是IDC 20年期以上美國公債指數。TLT的績效和SPTL並不同，但也差不多。自2019年8月美國長期公債市況觸及頂峰以來，SPTL年化虧損幅度達10.1%，VGLT年化虧損10.9%。

投資 債券 IRS

上一則

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

延伸閱讀

賀錦麗出席COP28 傳將承諾美提供綠色氣候基金30億美元

賀錦麗出席COP28 傳將承諾美提供綠色氣候基金30億美元
以色列據報1年多前就知道哈瑪斯作戰計畫 「沒有跡象」顯示跟美國分享

以色列據報1年多前就知道哈瑪斯作戰計畫 「沒有跡象」顯示跟美國分享
北京若對台動武 民調：72%美國人支持承認台灣

北京若對台動武 民調：72%美國人支持承認台灣
SpaceX載南韓首枚間諜衛星升空 局勢更緊繃

SpaceX載南韓首枚間諜衛星升空 局勢更緊繃

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28

超人氣

更多 >
3家大賣場價格比一比 最便宜的是…

3家大賣場價格比一比 最便宜的是…
研究：這2種食物 提高大腸癌風險

研究：這2種食物 提高大腸癌風險
泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷

泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚 公關坦言：給她痛苦與創傷
電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功
冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村

冬季旅遊最多人想去哪兒？ Tripadvisor說是這個漁村