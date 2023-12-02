投資美國長債虧很大？現在賣掉可賺錢但有訣竅須留意

近幾年來許多人投資美國長期公債蒙受虧損，專家建議，現在是基於節稅考量賣掉的時刻。（路透）

近幾年來許多人投資 美國長期公債蒙受虧損，專家建議，現在是賣掉美國長期公債的時刻。不是料定利率可能回升，因而藉此降低債券 虧損（儘管有此可能），而是為了在今年底前實現一筆資本利損，讓你在明年4月報稅時能用來抵減可能必須繳納的資本利得稅。

MarketWatch專欄作家胡伯特指出，這個策略只適用於應稅帳戶，但若在這個帳戶持有美國公債，而未及時在今年底前執行此策略，明年就得付更多稅金。

胡伯特舉例說，如果2019年8月美國長期公債漲到頂點時，你在SPDR美國長期公債ETF（代碼：SPTL）投資10萬美元並且抱到今天，這筆投資的淨值如今剩下6.4萬美元左右，也就是長期資本利損約3.6萬美元。假設你適用的邊際稅率是30%，而且你至少有等額（3.6萬美元）的資本利得可抵銷，就能藉賣出持有的SPTL部位節稅多達1.1萬美元。

如果你想繼續投資美國長債，不想賣呢？理論上，那可能是個問題，因為美國國稅局（IRS ）訂有一條沖銷（wash sale）規定，防止你在售出30天之內，以資本利損抵銷資本利得。但實務上是可行的，只要你賣掉後，另買別支長債ETF即可。

但在挑選替代的長債ETF時，有一點務必留意：找尋相似但不相同的替代資產。

胡伯特解釋，若想在30天「沖銷」規定期間之內買替代的債券ETF，切勿選擇IRS認定跟賣掉那支ETF「實質上相同」者。比方說，若你買來替代SPTL的是先鋒長期公債指數ETF（代碼：VGLT），由於這支ETF跟SPTL一樣都以彭博美國長期公債指數為基準指數，所以你就違反了「沖銷」規定。

另有追蹤其他基準指數的美國長債ETF可選，較可能符合規定，例如iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼：TLT），追蹤的基準指數是IDC 20年期以上美國公債指數。TLT的績效和SPTL並不同，但也差不多。自2019年8月美國長期公債市況觸及頂峰以來，SPTL年化虧損幅度達10.1%，VGLT年化虧損10.9%。