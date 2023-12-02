道指漲近300點 史指收今年新高

史坦普500指數飆升至2023年收盤高點，將11月的漲勢延續到了12月。

道瓊工業指數上漲294.61點或0.82%收3萬6245.5點。史指上漲26.83點或0.59%收4594.63點。以科技股為主的那斯達克指數上漲78.81點或0.55%至1萬4305.03點。

道指也再創新高，2023年漲幅接近9.4%。前一日道指創下2023年新高，並達成一年多來最佳單月走勢。

史指收在2022年3月以來最高水平。將大盤指數推至如此高點的股票包括Ulta Beauty和Boston Properties，分別上漲10.81%和11.08%。 派拉蒙上漲9.81%。

聯準會 主席鮑爾 反駁了市場對未來降息的預期，聲稱現在「滿懷信心地得出結論」貨幣政策「足夠限制性」的結論還「為時過早」。

即使鮑爾發表了保守言論，但隨著股市上漲，殖利率 仍下跌，因為交易員將其解讀為聯準會至少已完成升息的訊號。10年期公債殖利率下跌13個基點至4.21%。

本周史指上漲0.77%，道指上漲2.4%，那指上漲0.38%。這也是主要​​股指連續第5周上漲。

那指本周上漲0.38%。PDD Holdings是表現最好的個股之一，股價本周上漲22.34%。Workday和Crowdstrike也取得巨大勝利，分別上漲15.17%和11.97%。