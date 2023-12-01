有錢就是任性 馬斯克朝客戶飆髒話 學者嘆：商業圈拿他沒轍

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

從大量生產電動車 到研發可重複使用的太空火箭，億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）向來亟欲成為商界開路先鋒。如今他甚至在做多數企業執行長盡量克制不做的事：罵髒話。

馬斯克身兼電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長等多項要職，還收購了社群平台X。他昨天在一場訪談中對那些因反猶內容而離開X平台的廣告商說：「去你媽的！」

路透報導，數名商業溝通分析師說，他們不記得有其他高級主管如此公開辱罵客戶，執行長的工作是交易，不是自毀長城。

人力資源公司Challenger Gray & Christmas資深副總裁查林傑（Andy Challenger）說：「這可是公開攻擊客戶。這比語言本身還更冒犯人。」

馬斯克、特斯拉和X平台均未置評。

商業領袖不乏使用粗魯語言的案例。瑞恩航空公司（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）去年就因飛機製造商波音公司（Boeing）延誤交機大發脾氣。

根據一份錄音，跨國企業Scotts Miracle-Gro執行長哈吉道恩（Jim Hagedorn）2018年曾痛罵一個商務單位說，「那些混帳現在嚇得要死」。2008年，美國富商蔡爾（Sam Zell）也曾對旗下報社一名記者說「去你的」。

然而，馬斯克發言的脈絡與上述例子不同，當時有人問他關於廣告商在他支持反猶貼文後相繼離開X平台的事。馬斯克為此道歉，接著開始咒罵，並駁斥有關廣告商離開X平台的疑慮。

研究髒話的學者說，罵髒話可以紓解壓力、建立關係或製造急迫感，但根據2017年南安普頓大學（University of Southampton）商學教授巴魯克（Yehuda Baruch）等人的論文，罵髒話也會讓人覺得缺乏尊重、領導能力和控制力。

巴魯克在一場訪問中說，馬斯克罵髒話屬於負面類型，他罵人「無疑顯示他動了怒、控制不住。這不是在紓解壓力。像他這種層級的人不應該用『去你的』來發洩怒氣」。

美國賓州大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）管理學教授卡培里（Peter Cappelli）說，馬斯克想表現出一個搖滾明星的樣子，而不是需要考慮周詳的商業領袖。同時，馬斯克擁有的龐大財富，也意味著他承受得起X平台的財務損失。

卡培里說：「如果X是一家上市公司，他早就被開除了，但他不在乎，賠掉很多錢也無所謂。對於一個不在乎賠錢的人，商業圈子也拿他沒轍。」