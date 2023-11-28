我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地一年一期奇景火瀑布 12月1日開放預約

中國學童呼吸道感染激增 多地紛紛停課 河北「大白」重出江湖

調查：股票是很受歡迎的聖誕禮物

財經新聞組／綜合報導

沒有什麼比在下雪的聖誕節打開禮物，發現5股輝達股票或2股蘋果股票，或是一張儲蓄債券更讓人興奮的了。

雅虎財經和益普索共同進行的一項最新民調顯示，大約70%美國人會很高興收到一項投資作為節日禮物。只有6%的美國人對在假期收到投資感到失望。

人們熱衷於投資的原因有各種不同原因。大約61%的人希望投資有助於為未來儲蓄；54%將投資視為累積財富的一種手段；23%希望投資能夠戰勝通貨膨脹。

還有兩個有趣的原因：15%的受訪美國人認為投資是償還債務的好方法；另外12%認為股市上漲也會提升他們的金融財富。

至於收到投資禮物最興奮的族群是年收入超過10萬元的高收入家庭，占受訪者的74%。年收入低於5萬元的受訪者中，只有58%願意收到投資作為節日禮物。

美股當前榮景也對假日季收到投資禮物發揮了效果。

根據統計，道瓊工業平均指數、那斯達克綜合指數和史坦普500指數已連續4周上漲。道指和史指創下8月1日以來的最高收盤價。雖然美國經濟放緩，小型股羅素2000指數仍處於9月底來的高點。那指今年領漲，大幅上漲46%。

全球一些最知名的企業今年至今出現驚人的漲幅，這或許也是激發美國人對財務宏偉期待的誘因。

微軟上漲58%，亞馬遜上漲 75%；而最熱門的輝達則上漲了令人震驚的233%。

但今年的股票禮物能否在 2024 年得到回報，誰也說不準。考慮到2023年市場反彈的速度以及利率上升和即將到來的總統選舉等主要風險，投資專家警告，不能保證明年股市會平穩的發展。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「股市在此刻稍作休息是完全正常的，尤其是在最近的陡峭走高之後；而且在再度嘗試走高之前可能會進一步處於近期交易區間。」

投資 股票 儲蓄

上一則

中止四周連漲 股指暫作喘息

下一則

研究：糖尿病藥減重 禮來效果佳

延伸閱讀

美股動能強 RBC加入美銀行列 喊史坦普500指數年底創新高

美股動能強 RBC加入美銀行列 喊史坦普500指數年底創新高
美股連四周上漲 交易變動不大 感恩節正蓄積年終全面漲勢

美股連四周上漲 交易變動不大 感恩節正蓄積年終全面漲勢
道指漲逾百點 史指連漲四周

道指漲逾百點 史指連漲四周
美股早盤／輝達傳延後發表銷中晶片 股價挫跌近0.8%

美股早盤／輝達傳延後發表銷中晶片 股價挫跌近0.8%

熱門新聞

疫情以來的超額儲蓄，可能在這個假期購物季就用完了。（路透）

疫情以來花錢不眨眼的趨勢 可能到此為止

2023-11-26 20:28
美國經濟仰賴消費力道抵禦衰退，但較富有的美國人，在黑色星期五的購物旺季前夕減少花費，是令人憂心的徵兆。(美聯社)

美經濟是否邁向衰退 得看富人黑五購物力道

2023-11-21 08:40
美國債市連跌將近三年，投資人方才覺悟，投資債券不像許多理財專家宣稱的那麼安全、穩當。新研究建議長期投資人改採國內和國際股票各占一半的投資組合。(美聯社)

膽小投資人慎入 研究：股6債4不如本國、外國股票各半

2023-11-23 11:01
瑞典電池新創業者Northvolt表示在鈉離子電池技術方面有了新突破。(路透)

讓鋰電池閃一邊？鈉離子電池預告產業面臨新一波變革

2023-11-27 00:41
前財政部長桑默斯。（美聯社）

奧特曼將復職 經濟學者桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

2023-11-22 06:13
對美髮師來說，小費是很重要的收入，所以，通常顧客接受服務應該給小費。Photo by Sam Dan Truong on Unsplash

上髮廊整理頭髮 小費怎麼給？

2023-11-27 16:31

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
網購星期一來了 折扣力度大

網購星期一來了 折扣力度大
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來