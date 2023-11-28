調查：股票是很受歡迎的聖誕禮物

沒有什麼比在下雪的聖誕節打開禮物，發現5股輝達股票 或2股蘋果股票，或是一張儲蓄 債券更讓人興奮的了。

雅虎財經和益普索共同進行的一項最新民調顯示，大約70%美國人會很高興收到一項投資 作為節日禮物。只有6%的美國人對在假期收到投資感到失望。

人們熱衷於投資的原因有各種不同原因。大約61%的人希望投資有助於為未來儲蓄；54%將投資視為累積財富的一種手段；23%希望投資能夠戰勝通貨膨脹。

還有兩個有趣的原因：15%的受訪美國人認為投資是償還債務的好方法；另外12%認為股市上漲也會提升他們的金融財富。

至於收到投資禮物最興奮的族群是年收入超過10萬元的高收入家庭，占受訪者的74%。年收入低於5萬元的受訪者中，只有58%願意收到投資作為節日禮物。

美股當前榮景也對假日季收到投資禮物發揮了效果。

根據統計，道瓊工業平均指數、那斯達克綜合指數和史坦普500指數已連續4周上漲。道指和史指創下8月1日以來的最高收盤價。雖然美國經濟放緩，小型股羅素2000指數仍處於9月底來的高點。那指今年領漲，大幅上漲46%。

全球一些最知名的企業今年至今出現驚人的漲幅，這或許也是激發美國人對財務宏偉期待的誘因。

微軟上漲58%，亞馬遜上漲 75%；而最熱門的輝達則上漲了令人震驚的233%。

但今年的股票禮物能否在 2024 年得到回報，誰也說不準。考慮到2023年市場反彈的速度以及利率上升和即將到來的總統選舉等主要風險，投資專家警告，不能保證明年股市會平穩的發展。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「股市在此刻稍作休息是完全正常的，尤其是在最近的陡峭走高之後；而且在再度嘗試走高之前可能會進一步處於近期交易區間。」