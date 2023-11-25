AI將推動智慧手機換機潮

智慧手機產業3年調整期陣痛似乎已經接近終點。

市場調研公司Counterpoint Research數據顯示，今年10月全球智慧手機單月銷量同比增加5%，是2021年6月以來首次出現單月成長，同時也是2022年1月以來單月銷量最高記錄。在此之前，全球智慧手機銷量已連續27個月下降。

摩根史坦利 分析師近期將2024年智慧手機出貨量成長預測從2.7%調升至3.9%，將2025年預測從4.3%調升至4.4%。

分析師指出，邊際人工智慧(AI )將成為下一個動力，驅動智慧手機市場進入新一輪產品周期；同時，去庫存結束、緊急訂單激增以及華爲重返市場等因素，都有望帶來智慧手機產業的周期性復甦。

大摩表示，市場目前普遍對智慧手機市場持悲觀態度，主要是因為PC的前車之鑑。擔憂手機會像PC那樣，由於缺乏新功能、換機周期拉長、市場飽和以及消費者對宏觀經濟指標較為敏感，而出現多年下滑走勢。

從出貨量來看，自2022年第1季以來，全球智慧手機出貨量穩步下降。2022年第1季下降9%，2022年第4季下降18%，降幅隨後在2023年第2季收窄至7%。這意味着市場正在走出低谷，未來幾季可望出現同比正成長。

至於市場擔憂智慧手機會像PC一樣陷入多年停滯，分析師指出智慧手機的成長路徑完全不同，不會重蹈PC的覆轍。

大摩還指出，今年的AI浪潮讓許多智慧手機廠商都感受到了緊迫感，開始努力在邊際AI上進行研究和開發。

所謂邊際AI是指在設備或系統的邊際如智慧手機和PC上執行AI任務，而不完全依賴數據中心。目前大多數AI功能只能在雲端 使用。

分析師認為，ChatGPT爲AI開發提供了很多可能性。雖然目前大多數AI功能只能在雲端使用，但明年邊際AI的推出將為智慧手機和PC帶來全新的應用場景。