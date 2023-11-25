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史指今年再漲10% 明年上看5000點

財經新聞組／綜合報導

美股2023年表現出色，美國商銀股票策略團隊預計2024年也將表現強勁，史坦普500指數將升至5000點歷史新高。

蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)和她的美國銀行團隊認為，隨著市場超越投資人今年面臨的「最大宏觀不確定性」，來年將是「選股者的天堂」。

該團隊寫道：「市場已經吸收了重大的地緣政治衝擊，好消息是我們正在談論壞消息。」「我們看漲不是因為預計聯準會會降息，而是因為聯準會已經取得的成就。企業已經適應了更高的利率和通貨膨脹。」

該行對史指的預測年終目標4600點，相當於較目前水準上漲約10%。

即使消費者疲軟等不利因素不斷增加，並擔心聯準會升息的落後影響可能大於預期，但美國商銀預計2024年獲利將成長6%達到每股235元。

蘇布拉曼尼亞的團隊本月稍早時指出，不僅最近的獲利衰退即將結束，而且即使經濟低迷，企業也表現出色。

她寫道：「企業已經削減成本並適應了疲軟的需求環境，第3季獲利再次同比成長3%。」「歷史證明，獲利復甦通常強於下降，因為經濟低迷通常會消除過剩產能，從而實現更精簡的成本結構和獲利改善。」

話雖如此，她和她的團隊仍然認為，股市的最佳發展路徑是獲利隨著GDP的成長而成長，這與美國商銀經濟學家關於2024年經濟不會出現衰退的看法相符。

蘇布拉曼尼亞寫道：「多頭應該希望經濟改善，從而導致信貸周期寬鬆，而不是經濟疲軟推動聯準會採取鴿派立場。」

美國商銀也指出，退休基金對股票的配置處於25年來的最低點，主動型基金正在緊追大盤指數，而華爾街策略師推薦的股票投資也正從多年來的低點回落。

蘇布拉曼尼亞說，「牛市通常以高度信念和興奮結束。」「我們離那還很遠。」

聯準會 股票 投資

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