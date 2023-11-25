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房租退燒 創4月來最低價

編譯徐薏茹／綜合23日電
房租已見退燒，5個月來首度跌至2000元以下。（路透）
房租已見退燒，5個月來首度跌至2000元以下。（路透）

美國的房租平均五個月來首度降至2000元以下，根據住房網站Rent.最新的10月數據，目前全國房租中位數為一個月1978元，與去年同期相比下降0.29%。

這是自4月以來的最低價格，4月房租平均為1967元，5月漲至1995元，8月漲至2052元，是今年的租金高峰。

租金下跌對房客來說是好消息，主要由低於正常的需求、庫存增加、季節性價格趨勢反彈等因素所推動，季節性價格通常在秋季看到成本下降。

一些州的租金價格下降幅度較其他州大，但在截至10月的一年中，也有多州的平均成本上升。

根據數據，截至10月，租金同比下降幅度最大的州主要集中於西部。

租金價格下降最多的是俄勒岡州，同比下降9.32%，平均每月1680元，低於全國平均。

愛達荷州、科羅拉多州下降幅度為第二及第三大，愛達荷州下跌7.74%，每月平均租金1550元，科羅拉多州下降6.79%，每月平均租金為2051元。

華盛頓州下降幅度排名第四，減少6.67%，平均租金為2278元；猶他州排名在後，租金減少6.19%，平均1597元。

另一方面，月租金同比增長最多的是密西西比州，該州房租增長18.3%，儘管價格大漲，但在其他漲幅較大的地區中，密西西比州仍相對較容易負擔，該州10月的平均租金為1208元，遠低於全國平均。

深南部(Deep South)一直是全國最便宜的幾個州，因此有更多空間成長，即使價格同比增長超過18%，密西西比州仍然與阿拉巴馬、阿肯色、路易斯安納州相同，是全國最便宜的州之一。

租金漲幅第二大的是紐約州，過去一年增加11.2%，平均高達2751元，是全國最貴的州之一。

北達科他州租金同比增長近11%，明尼蘇達、威斯康辛、愛阿華州的年增長率在10%附近徘迴。

租金 密西西比州 愛達荷州

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