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Fed官員：不急著再度升息

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
美國聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，決策官員一致認為，利率問題上應該「謹慎行事」。（路透）
美國聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，決策官員一致認為，利率問題上應該「謹慎行事」。（路透）

美國聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，決策官員一致認為，利率問題上應該「謹慎行事」，官員們表示不急於再度升息，但重申當最新經濟數據顯示確有必要時，仍有進一步緊縮貨幣政策的意願。

聯準會於美東21日公布11月初政策會議的紀錄，所有官員仍強調對未來的利率決策將「謹慎」行事；官員們對於高利率是否足以使通膨降到2%目標，仍然有所爭議。

紀錄中強調，「未來幾個月」的經濟數據，將能釐清對抗通膨的進展；官員們將搜尋消費者與企業需求趨於溫和，以及勞動市場降溫的相關信號。根據紀錄，「如果後續資訊顯示各項進展還不足以使通膨邁向目標」，則利率可能還須更高。

所有官員都強調，政策必須「仍然維持具有約束力的立場一段時間，直到通膨顯然大步朝向目標邁進為止」。

截至目前，消費者物價年升幅仍超過2%目標，但已有信號顯示通膨正趨於溫和，且每月就業成長也在降溫。紀錄中指出，官員判斷經濟經歷過第3季的超強成長之後，接下來即將「明顯趨緩」，因為消費者的儲蓄快速下降，且對未來展望的信心轉弱。

紀錄中指出，「基於貨幣政策立場處於具有約束力的區域，因此達成Fed目標的風險已經變得更加雙面性」；既擔憂通膨仍高於預期，又擔心經濟成長低於預估。

紀錄也顯示，官員們看到金融情勢更緊，有可能抵銷Fed進一步行動的必要性，但條件是金融情勢持續緊縮。儘管最近公債殖利率下降，資金成本壓力減輕，使金融情趨於寬鬆，但官員並未對此表示高度關切，因為通膨正在減緩。

官員們爭議的焦點，在於明年何時開始降息，以及速度多快。Fed主席鮑爾月初曾強調，Fed「目前完全沒有考慮降息」；但利率期貨市場賭Fed要到年中才會降息。

決策官員遲遲不願宣告升息周期已經結束，自上次政策會議以來，還沒有一位官員提出在12月的下次會議上升息的充分理由，因為經濟展望仍充滿不確定性。舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（鴿派，今年無投票權）日前表示，太早宣布戰勝通膨，而之後又必須再度升息，將傷害Fed的信譽。她表示，「人們必須做規劃；如果你們（Fed）抱持『停停走走』的決策心態，的確將對民眾造成困擾」。

LPL金融首席經濟學家羅齊說：「Fed將耐心等待先前升息措施的全面影響，同時繼續對通膨表達強硬立場。市場應該料到鮑爾和其他委員在口徑上保持強硬立場，但這並不一定暗示Fed會進一步升息。」

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