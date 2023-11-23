娛樂通膨發威 現場觀賽漲不停

今年價格上漲的不僅有商品，各種娛樂體驗的服務價格也出現通膨。根據聯邦政府數據，今年秋季體育領域價格大幅上漲，這使得比賽門票成為最新一個受到「娛樂通膨」(funflation)影響的領域。

「娛樂通膨」是經濟學家用來解釋現場實況活動價格上漲的新名詞。

根據勞工統計局公布的消費者物價指數(CPI)數據，10月體育賽事門票價格同比上漲25.1%。在幾百個通膨指標中，這個類別的年化通膨率最高。整體CPI年化漲幅則相對溫和，爲3.2%。

聖十字學院教授兼體育經濟學家馬塞森(Victor Matheson)表示：「我們在整個休閒和酒店業都看到這一點。人們正在重拾興趣，並願意爲此付出一大筆錢。」

他表示，消費者可能會發現他們最偏愛的球隊門票上漲，部分原因是「動態定價模型」的採用越來越多。這種模型允許售票平台根據任何特定時刻對賽事的需求，對每張門票進行定價。

不過，馬塞森補充指出，令人瞠目的25.1%漲幅在很大程度是因為一年前的價格太低。各種球隊在2022年大幅削減門票價格，以找回習慣在家觀看比賽的球迷。

根據對CPI數據的分析，10月體育門票價格比2019年11月上漲14.2%，低於總體CPI的19.6%漲幅。門票成本的上漲壓力大部分都在今年出現，凸顯出娛樂通膨的作用，因為消費者正將注意力從碧昂絲 和泰勒絲 的演唱會轉移到NFL 和MLB的比賽上。

根據票務平台StubHub的數據，2023年NFL和NHL的門票銷售額較前一年大約翻了一倍。與上個賽季相比，NBA賽季初的銷售額成長近60%，同時NCAA橄欖球比賽的銷售額也增加約50%。

可以肯定的是，今年並非每項運動的價格都出現同樣的成長。StubHub表示，2022年前十大體育賽事的票價比2023年高出15%。