史指收盤微升 股指連漲三周

史坦普500指數上漲，並在11月的強勁反彈中連續第3周上漲。

史指上漲5.78點或0.13%收4514.02點。道瓊工業指數上漲1.81點或0.01%收3萬4947.28點。那斯達克指數上漲11.81點或0.08%收1萬4125.48點。

主要股指均連續第3周上漲。史指上漲2.2%，那指上漲約2.4%，道指本周收漲1.9%。這是道指和史指自7月以來首次連續3周上漲，那指則是自6月以來首次連續3周上漲。

這些漲幅是由溫和的美國通膨數據引發的。給投資人帶來了希望，即聯準會在利率政策上的強硬立場可能已經成為過去。

本月股指大幅上漲。11月至今史指上漲7.6%，道指上漲5.7%，那指上漲9.9%。

Gap第3財季業績優於預期，股價上漲30.58%。電動車充電網路ChargePoint宣布對最高管理層進行重組 ，並下修第3季營收財測，股價下跌35.46%。

在本周稍早的拋售將美國原油推入熊市後，油價 17日反彈。西德州 中質原油(WTI) 12月合約上漲2.99元或4.1%收每桶75.89元；布蘭特1月合約上漲3.19元或4.12%收每桶80.61元。

史指所有類股本周都上漲，房地產類股上漲4.3%最大。

Alexandria Real Estate Equity、American Tower和Crown Castle本周均上漲超過8%。