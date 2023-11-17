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通膨避險 投資基金大買美國農地

編譯任中原／綜合報導

多家投資基金如饑似渴地大買美國農地，累積數量達165萬英畝，以針對通膨進行避險，並寄望藉由全球糧食需求成長而謀利。此一趨勢卻也令美國農民擔憂，在企業利益哄抬之下，下一代農民將負擔不起耕地成本。美國國會正在審議法案，以限制企業界購地。

路透訪問基金經理人及分析全美房地產投資受託人委員會（NCREIF）的數據顯示，美國農地總面積接近9億英畝，因此目前基金購買的農地占總面積的比率不大，但宏利及Nuveen等投資公司早從金融海嘯之後就快速購地，以尋求新的投資工具。數據指出，從2008年到2023年第2季為止，這類投資公司持有的農地數量增加231%，資產市值增加逾800%，約達162億美元。

美國農業部數據顯示，2023年全美農地平均1英畝的價格創下5,460美元新高，比2010年時的2,700美元上漲一倍。全美60%的農地由農民持有及耕作，其他持有者包括個人、信託公司及企業。投資公司表示，購買農地是因為能對抗通膨，出租農地能獲得穩定報酬，且下檔風險有限，投資公司也寄望於農產品需求穩定成長。金融海嘯促使投資機構建立多元化投資組合，而上述特點使農地更具吸引力。

農民全國公司副總裁史查迪格表示，投資公司進駐農地市場，可能推升地價；「他們的作法為地價建立新的底線」。密蘇里農村危機中心主管吉朋斯表示，由於農民平均年齡上升，因此農地漲價對年輕人及新農民造成重大障礙；「如果下一代不再務農，那誰將擁有農地？」

投資 金融海嘯 房地產

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