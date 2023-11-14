航空業看好亞洲航線成金雞母

北美航空業者將在2024年將加速重返亞太地區，看好該地區將在成本飆升之際成為下一個高獲利收入來源。

亞洲經濟的反彈對於航空公司來說尤其重要，因為長途航線 占營收比例更大。分析師表示，去年夏天航空公司利用飛往歐洲航班的天價票價來應對被壓抑的需求。但隨著運能成長，明年可能不會重現這種價格。

商務出差是航空公司的搖錢樹，在亞洲也出現反彈。全球商務旅遊協會的數據顯示，今年亞太地區的旅遊支出預計將成長41%達5670億元，到2027年將增至8000億元。

根據航空分析公司Cirium的數據，雖然聯合航空、美國航空和達美航空 本季向亞太地區提供的座位數量較2019年有所減少，但這個數字同比增加了75%。

2024年前三個月，這個數字將年增約79%。相較之下，美國三大航空公司飛往歐洲的航班座位數將只以年增6%的速度成長。

勞動力和燃料成本飆升給利潤 帶來壓力，加上國內票價不斷下降，前往亞洲旅遊也是高獲利收入的一個來源。

聯航商務長諾切拉(Andrew Nocella)本月稍早表示，「美國本地市場已趨於成熟。」「想再有7%、8%或9%的成長率是不可能的；但在海外，我們認為還有更多機會。」

供需不對稱正在推高營運商的獲利率。第3季亞太地區是聯航和達美繼跨大西洋航線之後乘客收入第二高的市場。

隨著國內航班成長放緩，達美航空正將運力轉移到國際休閒目的地。該航空公司將在12月當季將飛往亞太地區的運力增加50%，並預計新航班將可「增加利潤」。

競爭對手聯合航空也計畫以犧牲國內成長為代價來提高亞太地區的運力，因為看好飛往菲律賓馬尼拉和舊金山飛往紐西蘭等航班將帶來「最強勁的短期業績」。