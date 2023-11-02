美國現在誰最瘋債券ETF？千禧世代年輕人買氣最旺

最新研究顯示，千禧世代投資人比長輩們更熱中投資債券ETF，完全顛覆一般人的世代刻板印象。（路透）

以為年輕人只瘋投機色彩濃烈的迷因股嗎？大錯特錯。最新研究顯示，千禧世代投資 人比長輩們更熱中投資債券 ETF，完全顛覆一般人的世代刻板印象。

彭博資訊報導，千禧世代投資人正踴躍投資債券ETF，熱中程度比其他較年長世代猶有過之，一反所謂「年輕人愛投資風險性資產、年長者偏好保守投資」的刻板印象。

嘉信資產管理公司最新研究發現，千禧世代（泛指1981年至1996年出生者）的ETF投資人，投資組合有45%配置在固定收益投資工具，這些人年紀從27歲到42歲不等。相較下，債券占「X世代」（泛指生於1965年至1980年的人士）投資組合的比率為37%，在更長一輩「嬰兒潮世代」的投資組合占比為31%。

這項發現與傳統世代差異印象完全相反。理財顧問總是建議，隨著年紀漸長，債券持有部位應該提高，存退休金才更安全穩當；年輕人來日方長，距退休年齡還遠，有本錢承擔風險投資布局風險高、潛在報酬也高的股票。若按照這種邏輯推論，千禧世代投資理應偏重股票才對。

汲取長輩教訓投資走保守風

是什麼原因促使千禧世代比長輩們更熱情擁抱債券ETF？因為這些年輕人成長歷程中，遭遇過幾波經濟衰退，在他們心中烙下難以磨滅的傷痕，因此學到了未雨綢繆的教訓，投資手法也相對保守。

嘉信股票產品管理與創新主管柏賽特指出，從全球金融海嘯到新冠肺炎疫情，千禧世代見過幾波翻天覆地的市場動盪，投資哲學也變得保守。他說：「考量他們成長過程中經歷過的市場周期，在這種背景下，千禧世代受固定收益吸引，合情合理。特別是現在，公債殖利率 升到十年來僅見的高點。」

大致而言，隨著固定收益孳息率走高，51%的千禧世代受訪者計劃明年投資債券ETF，比率高於X世代（45%）和嬰兒潮世代（40%）。這項調查在今年6月間進行，訪調了2,200名25歲至75歲的投資人。

美債殖利率飆升提高吸引力

過去幾周來，美國公債市場瘋狂擺盪，推升了固定收益工具提供的收益，而ETF已成為散戶投資債市的一種首選媒介。

貝萊德iShares和指數投資全球主管拉姆吉上周接受訪問時說：「真正令人興奮的是，由於他們通常年紀約三、四十幾歲，手上有錢可投資。」他形容，千禧世代「形同把ETF當作預設工具，作為如何投資金融市場的選擇」。

另一項數據也說明了為何千禧世代投資行為趨於保守。經濟研究聯合會（Conference Board）編纂的美國消費者信心指數上月降到102.6，是五個月最低，低於9月上修後的104.3，反映消費者仍對物價上漲憂心忡忡，尤其是汽油價格。

受訪者也謹慎看待美國經濟展望，擔心經濟難以調適聯準會（Fed）高利率維持更久的政策。那表示債券需求會比經濟硬數據所呈現的還要強。

彭博經濟學家解釋，今年來，美國經濟軟數據跟硬數據之間的歧異甚大，即使最近硬數據優於預期，消費者信心依然低落，因為憂慮經濟衰退山雨欲來，因此他們對六個月後家庭財務的預測持續下滑，這對未來需求是不祥之兆。

最重要的是：債券需求後繼有力。隨著央行--昔日債券大買家--試著縮手，債券多頭正巴望有新一批買家能接棒買債、推升債券價格。現在看來，千禧世代或許就是新的債市救世主。