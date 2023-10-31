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道瓊工業指數「死亡交叉」快要浮現 市場不安

編譯陳苓／綜合外電
圖中紅色線條為道瓊指數2022年10月至2023年10月走勢，藍線為50日移動平均線，綠線為100日均線，黃線為200日均線。 （資料來源：MarketWatch網站）
圖中紅色線條為道瓊指數2022年10月至2023年10月走勢，藍線為50日移動平均線，綠線為100日均線，黃線為200日均線。 （資料來源：MarketWatch網站）

美股近來賣壓沉重，史坦普500指數和那斯達克指數雙雙落入修正領域，從今年的波段高點回檔10%之多。如今道瓊工業指數也快要形成「死亡交叉」的技術訊號，不少投資人正密切關注。

MarketWatch報導，Rosenberg Research董事長David Rosenberg 10月30日發布報告寫道：「對景氣循環敏感的道瓊工業指數，近來狀況非常艱困---如今有重大風險，會經歷超級空頭的『死亡交叉』...」。他表示，當然，技術趨勢需要先確立，才能釋出訊號。但走勢非常值得關注，上周五（10月27日）美股收盤後，50日均線距離200日趨勢線只差0.5%。

形成死亡交叉，是指代表短期趨勢的50日移動平均線（圖中紅線），摜破代表較長期趨勢的200日移動平均線（圖中綠線），現在兩條均線僅有咫尺之遙。

MarketWatch的基爾格先前指出，一些技術分析師認為，牛市期間的死亡交叉，其實是買進良機，因為此種技術訊號有時會在市場底部附近浮現。其他人則說，50日均線摜破200日均線時，200日均線的走勢須向下，才是真正的死亡交叉。目前200日均線接近33,805點，大約回到去年10月初的低點。

道瓊工業指數30日大漲1.6%，但本月至今仍跌1.6%，今年來也下挫0.6%。

根據道瓊市場數據，道瓊工業指數自2000年來，曾19度形成死亡交叉。2008年1月3日的死亡交叉浮現後，走勢在接下來12個月暴跌30.8% 。但2020年3月23日出現死亡交叉後，接下來一年飆漲74.4%。

回顧歷史，道瓊工業指數出現死亡交叉後，一個月報酬的中間值為負1.1%，上漲機率只有47.8%。出現死亡交叉的一年期報酬中間值為6.92%，上漲機率為76.2%。

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