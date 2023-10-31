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X提振訂閱營收 增2付費方案

編譯陳律安、易起宇／綜合報導
社群平台X新增月費3美元的基本方案，用戶可取得修改貼文、上傳更長影片等功能。（美聯社）
社群平台X新增月費3美元的基本方案，用戶可取得修改貼文、上傳更長影片等功能。（美聯社）

億萬富豪馬斯克旗下的社群平台X（推特前身）為擴增訂閱營收，已為網頁瀏覽器用戶額外推出兩種訂閱方案，除了原本每月收費8美元的Premium方案，新增月費3美元的基本（Basic）方案，用戶可取得修改貼文、上傳更長影片等功能。

另一種新增的Premium+方案，則每月收16美元，除了可取得上述訂閱方案的所有功能，在「For you」頁面還無廣告，不只是Premium方案的廣告減半。馬斯克一年前收購X以來，已轉向付費訂閱制。獨立研究機構Travis Brown估算，目前95萬~120萬人使用Premium方案。

此外，馬斯克入主X平台剛滿一年，現在仍對X懷抱著許多令人意想不到的構想。知情人士表示，他在最近一次公司內部的視訊會議上說，打算在明年把X變成一個交友網站，以及數位銀行。

Business Insider引述兩名內部知情人士報導，馬斯克在他接掌X滿一周年的當天，和X執行長雅卡理諾主持了一場內部視訊會議。

馬斯克在這場會議上用興奮的語調，闡述他對X明年的願景。馬斯克說，他將在2024年把X變成一個「發展完整」的交友網站，以及數位銀行。

其中一名知情人士說，馬斯克並未詳述X會如何成為一個交友App，以及是否有用戶需要這些功能，或是會做何種產品改變。不過，這個創意和馬斯克力推的那些需要支付功能的概念確實一致，現在的交友軟體多半都是某種形式的訂閱服務。

知情人士說，獲得更多用戶的支付和銀行資訊，也和馬斯克長久以來一直希望在X上提供用戶完整支付和銀行服務有關，他的願景是打造一個類似微信的「萬能App」，「希望民眾能用X為所有東西付款」。

不過，儘管馬斯克在這場會議上試圖推動強化X的功能，他的員工們卻未被他說服。由於廣告客戶和用戶不斷流失，許多員工都在會前針對公司的財務狀況提出問題。

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