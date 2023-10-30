大人更愛買玩具 業者搶攻「大小孩」新商機

成年人為了重溫昔日時光，願意花錢買玩具。（取材自Instagram）

小朋友對玩具和各式遊戲愛不釋手，走過童年的成人也對玩具和遊戲有特殊的懷舊之情；生意人最近盛行瞄準成人市場，重新擁抱過去是孩子、如今已長大獨立的昔日顧客。

對如今已是熟男熟女的成人來說，由Hefty公司產製的動物紙盤「動物園 夥伴」(Zoo Pals)就是帶有濃厚兒時回憶的用品式玩具，2014年停產後，最近重返市場。

媒體商業頻道CNN Business作者布赫瓦爾德(Elisabeth Buchwald) 是這款動物紙盤玩具的粉絲，與朋友外出度假途中發現「動物園夥伴」又回來後，馬上想辦法訂購，結果到處賣完了，接著一連幾天不斷上網到處搜尋，過了幾周終於買到。

布赫瓦爾德對這款玩具狂熱喜愛，有些不好意思；「動物園夥伴」其實是個紙盤，上面有豬、烏龜、鴨子和鯨魚等動物明亮可愛的臉孔，外加兩個動物耳朵或腳的小部分。

對小孩子來說，「動物園夥伴」有個動物臉龐的盤子可盛放食物，還可把番茄醬放在動物耳朵或小腳裡面。小孩子興致勃勃想趕快吃完食物，快點看到動物夥伴的笑臉。

身為成人，只要花6.99美元，就可買一份兒時回憶。

重溫童年 「大小孩」更會買

最近盛吹復古風，成人愈來愈喜歡花錢買年輕或小時候把玩的物品，舉凡翻蓋手機、膠卷相機乃至於電子寵物，都能喚起懷舊情，帶動龐大商機，尤其是玩具類商品。

消費者研究組織Circana數據顯示，截至6月的一年間，屆滿18歲通稱「大小孩」(kidults)族群所購買玩具約占全美玩具總銷量17%，較2021年增加4%，更比2019年增加8%；2021年6月到2023年6月，成人玩具銷售增加17億美元、達64億美元。

為什麼最近成年人願意花這麼多錢買玩具重溫昔日時光？

大致上有以下幾個原因。

疫情 效應 想回到童年時光

第一是疫情期間人們閒來無事重新想起過去時光。紐約州雪城大學(Syracuse University)任教的執業心理學家巴喬(Krystine Batcho)說，疫情讓人焦慮，比過去更常想到死亡，都與擴大懷舊情緒有關；他列出懷舊清單，被廣泛用以評估什麼讓人懷舊。

巴喬的研究顯示，千禧和Z世代正處於最易懷舊的人生階段，渴望獨立成長、卻也懷念童年無憂無慮的純真和安全感，有著苦樂參半的衝突。

巴喬補充，人們遇到困難和受威脅時格外懷舊。

第二點，樂高積木幫助成人專注進入「禪境」(Zen Zone)。樂高公司(Lego)2021年推出專為成人設計的產品線，在網站設有「歡迎成人」(Adults Welcome)專區，貼文聲稱在充滿紛擾的世界中，樂高成人套裝提供專注、動手、專心的活動，可為創意充電，打造禪境。

美國女孩 上市首日就搶光

玩具業者美泰兒(Mattel)知名娃娃系列「美國女孩」(American Girl)過去幾年也大受大小孩歡迎。

「美國女孩」2021年重新公布該公司為慶祝成立35周年而產製六款原創娃娃，大小孩掀起買娃娃熱潮，單價150美元，在網路上市首日就銷售一空，其中過半是女性為自己購買，不是為孩子買。

第三點，社群媒體深具影響力，尤其是抖音 。就在「美國娃娃」打造殖民期或二戰等歷史時期特色的娃娃後，抖音用戶@inbloombyemily貼文稱「我們需要2016年上大學的美國娃娃」，獲得近20萬個讚，她描述娃娃的故事以及精心設計的服裝和配飾。

不過，倫內特認為，礙於經濟狀況不明，消費者荷包縮水，玩具等非必需品的支出隨之減少，大小孩買玩具的支出將減緩。

巴喬從心理學角度說，困難時期懷舊有益健康，可以增加生命的意義和目的感，透過加強社會聯繫和歸屬感，懷舊可抵消孤獨感；儘管疫情最黑暗的日子大致已過去，但人們仍對疫情前的安全和穩定生活抱有懷舊的渴望。