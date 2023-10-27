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最遺憾的團派二把手？李克強猝逝 與習近平逆風的政治結局

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

財經簡訊

財經新聞組／整理

ITC裁定Apple Watch侵權

美國國際貿易委員會（ITC）26日裁定，蘋果公司生產的部分智慧手表Apple Watch，侵害醫療技術業者Masimo的血氧監測專利。ITC並發布進口禁令，預定60天後生效，若總統拜登未否決，這些主要在中國大陸製造的產品，從聖誕節起便不能輸入美國。Masimo在美股27日早盤股價漲逾10%；蘋果則跌0.8%。

自2020年推出的Apple Watch，多數都配備血氧感測功能，Masimo在2021年6月狀告蘋果Apple Watch Series 6侵害其專利。過去幾年，兩公司一直進行法庭攻防。

福特稱受罷工影響 損失425億元

美國汽車製造商福特（Ford）今天表示，恢復生產運作的必要性，比多花點錢促成勞動契約以結束罷工更重要，這次罷工已讓公司損失約13億美元。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）表示：「對我們來說，重要的是重返工作崗位，並讓工廠重新運作。」福特昨天宣布與聯合汽車工會（United Auto Workers）達成臨時協議，希望讓近6週的罷工劃下句點。

大裁員後 Meta明年增加招募

臉書母公司Meta五個月前剛發出半年裁員2萬人的最後一張資遣通知，但那似乎是暫時性舉措，這家社群媒體巨擘周三表示，計劃2024年要花更多錢招兵買馬，尤其是在它認為至關重要的領域。

2022年11月到2023年5月歷經過四輪裁員的Meta說，負責建構元宇宙的Reality Labs，明年可能虧更多錢。於此同時，它將增加支持「優先領域」的員工數，並改變人力配置，擁有較多「高成本技術職位」。

威騰鎧俠合併談判破局

知情人士表示，在南韓SK海力士公開反對後，美國記憶體晶片大廠威騰（WD）和日本鎧俠（Kioxia）的合併談判已經破局，但最終仍可能重啟談判。SK海力士是鎧俠的間接股東。

富豪家族哈斯蘭控告波克夏

富豪家族哈斯蘭控告波克夏以不當會計手法，使該家族在卡車休息站PTC剩餘股權貶值，訴請還原適當估值。波克夏花逾百億美元買80%股權，該家族有權在明年元旦把其餘20%售予波克夏。

波克夏 罷工 Apple Watch

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