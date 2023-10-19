Netflix用戶大增 但為增加收入 調高訂閱費

打擊密碼共享有成，Netflix進一步調高串流服務月費。（路透）

Netflix 夏季用戶成長超出產業分析師的預測，代表該視訊串流服務對密碼共享的打擊，正將以前貪圖便宜的消費者者轉變為付費客戶。

為了增加收入，Netflix還宣布將其美國最高價的串流媒體服務價格提高2元至每月23元，漲幅為10%；並將其價格最低、無廣告的串流服務方案12元調高2元。

Netflix在美國最受歡迎的串流媒體方案每月15.5元的價格將保持不變，每月7元的廣告版方案也將保持不變。

7月至9月當季，該公司全球新增876萬訂閱用戶，，高於華爾街 預期的549萬；也是去年同期Netflix訂戶成長的3倍多，當時Netflix正努力從上半年的客戶低迷中恢復過來。這股成長使Netflix在全球擁有約2.47億訂戶，遠高於FactSet Research調查分析師預測的2.438億。

Netflix的財務表現也超過分析師預測。這家加州公司獲利16.8億元，合每股3.73元，高於預期的3.49元，較去年同期成長20%；營收成長8%達85.4億元，與預期相同。

華爾街分析師上周一系列大幅調降Netflix目標價並下修財測，其中大多數分析師都在等待該公司進一步明確成長策略。

公司高層之前警告投資 人，其廣告業務仍處於起步階段，股東不應指望太高，至少要到今年年底才會對收入產生重大影響。但隨著公司投資更多成長機會，未來營業獲利率將逐步成長。

今年至今，Netflix股價已上漲約30%。越來越多證據顯示，其影音串流服務表現優於大多數競爭同業對手，這些競爭對手正在測試許多家庭的財務極限。

今年前9個月，Netflix的新增訂閱用戶數已超過1600萬，超過去年全年增加的890萬訂閱用戶。但這仍然只是Netflix在2020年吸引超過3600萬新增訂戶的一小部分，當時疫情變成串流服務的金礦，人們尋求在家中保持娛樂。