被搶到怕… 目標百貨「關門止損」 對社區衝擊有多大？

因為安全考量，目標百貨關閉紐約、舊金山、西雅圖等地9家門市。（Getty Images）

全美各地不斷發生入店行搶事件，引起不安；搶犯肆無忌憚，被搶劫的零售業者忍無可忍，決定關閉安全堪憂的據點。

目標百貨 (Target)宣布關閉紐約、舊金山、西雅圖和波特 蘭9家門市，因為員工和顧客對大規模竊盜和安全憂心忡忡，位於曼哈頓 的門市10月撤店。

在目標百貨曼哈頓店面所在地附近做生意的馬丁斯(Lou Martins)憤怒、沮喪和失望。

馬丁斯親眼目睹目標百貨曼哈頓商店被搶劫，他看過警察追趕拎著一袋袋商品走出店面的人；馬丁斯生活和工作地點與紐約市東哈林區(East Harlem)的東河廣場(East River Plaza)購物中心僅相隔一個半街區，目標百貨2010年在該區開業，同一購物中心內還有好市多(Costco)、Aldi和伯靈頓(Burlington)等商店。

馬丁斯和妻子阿列塔(Maria Gonzalez Arrieta)經營餐廳Bistro Casa Azul，距目標百貨所在的購物中心入口很近；目標百貨撤店對當地社區造成衝擊。

馬丁斯說，目標百貨入駐有助於振興東哈林區，創造數百個就業機會並帶來客戶和更多服務，如今只留下一個空盒子；年老居民將不得不去更遠的地方購物，很不方便。

民眾憂入店行搶變本加厲

馬丁斯最擔心目標百貨撤離產生骨牌效應；他說，附近另有藥局因入店行竊而關門，假如其他商店也撤離怎麼辦？當地人們擔心入店行搶行為將變本加厲，甚至變得更暴力。

零售業者表示，他們正致力因應「組織性零售犯罪」(organized retail crime. ORC)，不只是個人搶奪一、兩件嬰兒奶粉或食物等物品，據業者和執法部門形容，這種搶法更陰險、業者與社區付出的代價也更高。

ORC竊盜是一群人重複鎖定出售電子產品、體育用品、化妝品、服飾、手提袋和鞋子等高價商品的商店，有計畫的竊取大量產品，而後在電子灣(eBay)、OfferUp和臉書市集(Facebook Marketplace)等二級市場轉售，甚至回籠到合法供應鏈。

房產業者嘆撤店衝擊房價

目標百貨關閉9家門市便歸咎於ORC竊盜猖獗；該公司說，盜竊和有組織的零售犯罪威脅工作團隊和顧客安全，難以維持業績，無法繼續經營。

管理東哈林區幾棟住宅和商業建築的物業經理阿布魯(Alex Abreu)也感到憂心；他2011年到2017年曾在當地居住，當時那裡沒有什麼能吸引人們入住。後來，目標百貨與過去是廢棄工廠的東河廣場購物中心同時出現，有助於促進社區發展。

阿布魯推銷公寓時總會將目標百貨當作宣傳重點，目標百貨提高當地房地產價值；對居民來說，擁有目標百貨是最方便的事情。

但阿布魯說，隨著目標百貨及購物中心進駐，犯罪率上升。根據紐約警察局第25分局統計，被歸類為小偷竊的入店行竊(shoplifting)過去兩年躍增47%。

犯罪率增致社區店家流失

阿布魯說，入店行竊變得司空見慣，東哈林區不斷流失連鎖藥局，包括一家Rite Aid、一家華格林(Walgreens)，整個社區非常憤怒。

目標百貨也跟進撤離，商界領袖發出警訊。美國商會(US Chamber of Commerce)資深副總裁威克曼(Tom Wickman)說，商會擔憂，目前正在推動新立法，以防堵人們出售被盜商品的漏洞，並呼籲檢察官切實追究犯罪份子責任，呼籲決策者在情況失控前解決問題。

義工組織11區委員會(Community Board 11)董事會主席聖地亞哥(Xavier Santiago)說，他和其他成員都目睹過有組織的零售搶劫，亟需要修改法律以求解決。

波特蘭市加強警力防盜竊

哥倫比亞大學(Columbia University)商學院零售研究主任科恩(Mark Cohen)表示，社區現在處於緊張狀態；目標百貨撤離後，其他商店可能因人流減少而重談租賃條款。

目標百貨先前表示，由於竊案增加，預計今年將損失5億美元。

德州農工大學(Texas A&M)商學院教授香卡(Venkatesh Shankar)表示，恐怕很難或者很快找到替代租戶，閒置空間有特定用途，重新規畫不容易。

東河廣場開發商Blumenfeld Development Group強烈反駁目標百貨撤出東哈林區的說詞；該開發商稱，有組織的零售犯罪確實需要解決，但目標百貨不該以此為藉口，掩蓋轉向較小商店型態的決策、或將損失合理化。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)對目標百貨因盜竊猖獗而撤離表示失望；波特蘭警察局(Portland Police Bureau)數據顯示，今年1月至8月該市入店行竊案較去年同期大增53.9%；惠勒很重視這個問題，除加強配備警力，也強化安全措施，例如增加照明和步行巡邏。