食品廣告「騙很大」 速食業者接連挨告

塔可鐘、溫蒂、麥當勞等速食業者，遭指控廣告顯示的食品與事實不符。（取材自Instagram）

說起食品廣告，多數人常覺得「被騙了」，廣告照片裡的漢堡美味多汁，買到手的實品卻相差十萬八千里。餐飲食品業者接連被告，最近許多法律興訟企圖推翻廣告言過其實的歪風。

近幾年，多位律師受託對速食業者提出集體訴訟，指控廣告的食品照片和相關訊息不實、誤導消費者。

凱利(James Kelly)和羅素(Anthony Russo)兩位律師特別積極，帶頭控告塔可鐘(Taco Bell)、溫蒂(Wendy's)、麥當勞(McDonald's)、漢堡王 (Burger King)和阿比(Arby's)等速食業者，指稱這些公司廣告顯示的食品與事實不符。

原告將業者廣告行銷的圖片與真實食品照片並列比對，作為證據，廣告中的漢堡堆滿肉和乳酪，上面有金黃圓形小麵包，但從速食店購買的漢堡拍照看來是扁平的，肉和起司在軟趴趴白麵包中似有若無，墨西哥玉米餅的廣告照片也言過其實，塔可鐘廣告裡的脆捲餅豐盛飽滿，而訴訟證據的實物照片看起來很平，幾乎是空的。

食品訴訟 年增數百起

律師事務所Perkins Coie and Lecturer at UCLA Law律師兼加州大學 洛杉磯分校法學院講師托賓(Tommy Tobin)說，2020至2023年間，食品訴訟數量創新高，每年新增數百起。

非營利組織Truth in Advertising致力保護消費者免受廣告欺騙，執行董事帕滕(Bonnie Patten)說，興訟暴增與拉索、凱利等少數律師全力推動息息相關。

帕滕說，這些訴訟案側重食品含量，認為廣告中食物看起來比實際買到的更豐富更大；在紐約執業的希恩(Spencer Sheehan)等其他律師則在意業者描述誇張，希恩提起數百起集體訴訟，都直指包裝食品用詞誤導，例如食品幾乎或根本不含香草卻打上「香草」一詞，睜眼說瞎話。

大型連鎖店也因描述不實而挨告。星巴克 (Starbucks)去年遭集體訴訟，被控清爽系列飲料Refreshers的名稱吹牛，「芒果火龍果」(Mango Dragonfruit)和「芒果火龍果檸檬汁」(Mango Dragonfruit Lemonade)清爽飲料根本沒有芒果，主要都是由水、濃縮葡萄汁和糖製成；星巴克辯稱，飲品名稱提到的水果是形容一種味道，而不是成份。

星巴克發言人聲明，指控不正確而且毫無根據。

托賓解釋，為了讓法官或陪審團站在原告這一邊，律師必須成功證明這些廣告足以欺騙「合理消費者」(reasonable consumer)，法院將詢問合理消費者是否會被產品的行銷或標籤所誤導。

法院必須在虛假廣告和公正廣告間明確畫清界線，實際執行起來有些棘手。

「合理消費者」所指為何？

漢堡王辯稱他們的廣告公平合理。

漢堡王最近提交文件表示，只要是合理消費者，看食品廣告時都知道圖片裡食品必經過精心設計，盡可能看起來開胃誘人，漢堡王聲稱這是「必然如此」的認知，加上Whopper肉餅總依承諾用四分之一磅牛肉製成，廣告並無不妥。

漢堡王發言人聲明，廣告中所描繪的火焰烤牛肉餅與所提供的數百萬個Whopper三明治肉餅相符，原告的主張有誤。

對律師羅素來說，漢堡王以合理消費者角度申張廣告合理，並不能解決問題；他更在意「常識性眼球測試」(common-sense eyeball test)，他控告的速食連鎖店都走向失敗。

羅素表示，這些連鎖速食店廣告圖像與消費者得到的食品明顯落差，重量、體積都是專家關注重點。

針對漢堡王訴訟，一名法官最近同意將什麼算是「合理」這樣的議題拋給陪審團，拒絕依漢堡王請求駁回訴訟案。

星巴克也必須面對集體訴訟多項聲明；最近一道命令稱，原告指稱很多一般消費者被訴訟裡的飲料名稱誤導。

對帕滕而言，合理消費者也是一般消費者，但是法律體系對合理消費者的期望比對一般消費者更高。初審法院往往對合理消費者的評價很高，她認為，法院將認為合理消費者必然知道廣告誇大食品的品質和份量，因而駁回許多控告廣告不實的集體訴訟。

事實上，帕滕聽到許多人抱怨廣告與實體有差異。

帕滕不認為集體訴訟是解決之道，就算不被駁回，最終多半和解，為被告提供保護，消費者只拿到一小筆賠償，律師則賺走一大筆錢。

物價飆漲、人們荷包吃緊，確實該查看到速食連鎖店買的食物是否與期望相符，如果以有限資金購買食品卻不如預期，就是問題。

帕滕說，訴訟並引起關注有助於公眾了解該抱有怎樣的期望，消費者經過教育，選購餐點時較不易受騙。