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10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

編譯湯淑君／綜合外電
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）
美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。（美聯社）

美國公債市場9月宛如經歷大屠殺，10年期美債價格大跌、走勢反向的殖利率飆到接近16年最高，反映市場擔心聯準會（Fed）果真讓利率升得「更高、更久」的恐懼。分析師認為，債市跌得雖慘，卻也可能提供投資人一年後大賺的機會。

MarketWatch報導，據瑞銀全球財富管理團隊分析，投資人若是在最近殖利率躍上4.5%附近時持有美國10年期公債，一年後有機會收割多達20%的總回報率。不過，有個先決條件：美國經濟陷入衰退，投資人蜂擁遁入規模約25兆美元的美國公債市場規避風險，觸動美債大漲。

瑞銀全球財富管理北洲區投資長馬瑟里領導的團隊29日發布報告說：「美國殖利率仍遠高於長期均衡水準，也因此一旦總體經濟展望變得對債市有利，殖利率就有下降空間。」

瑞銀團隊評估，一年後，美國債市可能出現三種情況：

一、最可能情境：美國10年期公債殖利率降到3.5%，使這段期間的總回報率達到14%。

二、經濟樂觀情境：10年期殖利率隨經濟成長增強而降回4%，期間總回報率達10%。

三、經濟悲觀情境：美國經濟跌入衰退，10年期殖利率墜落至2.75%，期間總回報率達20%。

美國公債市場如果大漲，追蹤美國公債及廣泛債市的基金可望為之一振。FactSet的資料顯示，截至29日為止，今年來熱門的iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼：TLT）跌10.9%，iShares美國核心綜合債券ETF（代碼：AGG）跌3%。

美國公債市場近年來呈現多空拔河局面。對美國赤字不悅的「債券義勇軍」要求更高的殖利率，避險基金和一般投資人則從Fed去年開始升息以來就一路買進美債。上周Fed明白警告利率或許必須維持在更高水準更久後，恐懼感就觸動美債殖利率猛竄。

美國10年期公債殖利率29日回降至4.572%，28日曾升抵4.597%，9月全月累計攀升將近50個基點。此外，30年期美債殖利率29日拉回到4.709%，2年期殖利率降到大約5.0582%。

殖利率 投資 債券

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