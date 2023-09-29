PMI提高無菸產品占比目標

全球最大菸草公司菲利普莫里斯國際(PMI)表示，隨著繼續擺脫捲菸業務，該公司目標是到2030年其三分之二以上的淨收入來自「無菸」產品。PMI也宣布2024-2026年新的中期複合年成長目標，包括有機淨收入6%至8%、有機營業收入8%至10%，以及調整後稀釋每股獲利9%至11%。

特斯拉自駕致死案件開庭

美國首宗有關特斯拉自動駕駛儀致死案件的審判，於28日開始開庭陳詞，其結果可能有助於在全美內形成判例。加州法院的審判源於一起民事訴訟，指控Autopilot系統導致車主Micah Lee的Model 3突然以時速65英里的速度衝出洛杉磯以東的高速公路，撞上一棵棕櫚樹並爆炸化為火焰。

GameStop 任命科恩為CEO

GameStop表示，億萬富翁激進投資客科恩(Ryan Cohen)將接任這家電子遊戲零售商 的CEO、董事長和總裁，立即生效，而且他不會領取薪水。GameStop董事會27日在科恩棄權情況下，一致投票任命這位企業家為該零售商的執行長。根據證券備案文件，科恩之前曾任執行董事長。

需求弱 Carmax獲利遜預期

二手車 零售商CarMax上季獲利低於預期，原因是二手車需求疲軟。隨著消費者選擇具有吸引力的融資交易和安全技術的新車型，在疫情期間強勁的二手車需求現已逐漸減少。截至8月31日的第2季每股獲利為75分，低於分析師預期的78分。二手車銷售額從一年前的62.8億元已降至約56億元。

埃森哲明年財測低於預期

IT服務公司埃森哲(Accenture)預測全年獲利和第1季營收將低於華爾街目標，代表高通膨和利率壓力將損害明年的需求。預計第1季營收在158.5至164.5億元間；而LSEG調查的分析師預測為164.3億元。預測2024財年調整後每股獲利將在11.97至12.32元間，低於預期的12.45元。

嬌生肺癌藥物後期試驗成功

嬌生公司表示，其癌症治療組合達到後期研究的主要目標。該研究測試該組合對一種肺癌患者的治療效果。對研究數據的中期分析顯示，與阿斯特捷利康(AstraZeneca)的癌症藥物奧西替尼(osimertinib)或Tagrisso相比，「有利於」其抗體治療Rybrevant和實驗藥物lazertinib組合。