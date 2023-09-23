財經簡訊

濫用權力 歐盟 再罰英特爾

歐盟執委會對英特爾重新處以3億7636萬歐元（約4億美元）的罰款，因英特爾濫用其電腦晶片市場的主導地位。歐盟普通法院於2022年部分撤銷了歐盟執委會2009年對英特爾徵收的10.6億歐元罰款。當時罰款理由是英特爾向購買其晶片的電腦製造商提供回扣，來阻止其競爭對手AMD。

13年首見 Fed將裁員 300人

聯準會(Fed)系統員額今年將減少約300人，為2010年以來首度出現小規模但罕見的裁員。主要針對12家地區儲備銀行的員工，主要涉及資訊技術崗位，其中包括一些因雲端電腦軟體普及而不再需要的崗位，以及整合中的各種處理支付系統。發言人解釋是這是包括退休和裁員的綜合結果。

微軟收購動視 障礙即將排除

微軟距離排除收購《決勝時刻》遊戲開發商動視暴雪的最後障礙又近了一步。這椿價值690億元的交易今年大部分時間因監管審查而擱置。英國監管機構競爭與市場管理局(CMA)表示，已完成對微軟修訂提案的第一階段審查；該提案將動視暴雪的雲端遊戲權利轉讓給法國遊戲巨頭育碧(Ubisoft) 。

花旗將裁減數百個英國職位

根據內部備忘錄顯示，花旗集團已向英國員工發出警告，指稱隨著推動全面重組，花旗集團可能會裁員，可能會影響該國數百個工作崗位。在英國擁有約1.6萬名員工的花旗正在進入其銀行結構合理化計畫的第二階段；該行沒有告知英國和北愛爾蘭的員工將裁減多少職位。

默克肺癌療法後期測試失敗

製藥商默克和衛采公司周表示，在兩項測試其治療特定肺癌的後期研究中，它們的癌症療法組合併沒有延長患者的生命。默克公司的重磅免疫療法Keytruda和衛采公司的Lenvima的組合療法，在之前評估頭頸癌、皮膚癌和結腸癌患者的研究中也失敗了。

上周投資 人賣股 今年最快

美國商銀全球研究部表示，截至20日當周，投資人以今年最快速度賣出股票。股市當周流出169億元。而投資人買進25億元債券，連續26周資金流入。歐洲股市連續28周資金流出，最近一周投資人贖回31億元。隨著油價飆升，能源股出現3月以來最大單周資金流入，總計6億元。