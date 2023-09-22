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榮景無助獲利 廉航另尋財路

財經新聞組／綜合報導

旅遊業榮景為航空業者帶進豐厚利潤，但Frontier和Spirit等廉航正在努力邁向獲利。

這使得其中部分業者開始評估推出高價商品，像是頭等艙座位、顧客休息室和自有品牌食品；不過預計便宜的票價仍將是主要吸引力。

超低成本航空公司以極低的票價提供簡約的體驗，並收取高額的輔助服務費用。

原本它們會被認為是後疫情的大贏家，但持續的營運限制加劇了成本壓力，因此必須尋找新的高利潤收入來源。

隨著消費者更願意在旅遊上揮霍，對高級客艙的需求也增加。再加上飛往歐洲和亞洲的航班訂位量飆升，達美航空、聯合航空和美國航空等傳統航空公司得以緩解通膨壓力。但廉價航空公司缺乏這些產品。

Frontier執行長畢佛表示，雖然他不會投資長程客機，但休閒旅客更願意花錢購買國內航班的頭等艙座位，這令他感到震驚。

他表示，Frontier正在「非常仔細地」觀察這股趨勢，如果這種趨勢持續多年，將考慮增加高價座位。

同樣，總部位於明尼亞波利斯的超低成本航空公司Sun Country則在考慮開設機場休息室並提供品牌食品和飲料。執行長布里克(Jude Bricker)表示，對即使是對旅行體驗進行微小改進，服務的需求也增加了一倍。

然而，這些產品會削弱傳統樸實無華的商業模式，而這種模式在疫情爆發前為廉航公司的獲利提供了動力。而且它們還面臨成本上漲的風險。

畢佛認為增加高價座位是一個「重大決定」，也是一個「相當昂貴」的舉動。這就是為什麼他不準備「一夕間」改變Frontier的商業模式。

疫情 利潤 廉價航空

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