Fed升不升息 3問題成隱憂

在關注Fed本周利率決定之外，隱藏利空更值得關注。（路透）

Fed本周雖可能暫不升息，但其他利空黃雀在後：汽車工人罷工 、聯邦政府可能關門，以及消費者學生貸款緊縮等問題。這給最好的預期帶來全新的風險。

美國汽車工人聯合會(UAW)上周對三大汽車製造商發起罷工，罷工人數約1.3萬名員工，但這個數字可能還會增加。國會必須在9月30日當前支出授權到期之前達成協議，否則聯邦機構將不得不關閉，而共和黨員正從中作梗。學貸 在疫情期間暫停3年後，於10月重新開始償還。

Fed官員不會對短期風險無感，或改變對抑制通膨的關注。但由於預計經濟將在今年最後幾個月放緩，汽車業和聯邦機構的長期混亂可能會產生不可預測的結果：消費者支出減少，可能推高汽車價格，從而打擊Fed的通膨戰爭；對企業和消費者信心造成的打擊，也可能會導致「軟著陸」轉而成為經濟衰退。

數百萬消費者在10月還面臨著學貸延期支付的問題，這將轉移其他支出。高盛 經濟學家已經調降普遍樂觀的前景，警告第4季的「大坑」可能會導致GDP減少超過1個百分點。

近幾個月來，經濟數據總體上有利於Fed，即使經濟繼續高於趨勢成長並每月增加大量就業崗位，通膨也在下降。但兩個主要產業的停工：可能多達14.6萬名汽車工人罷工，80萬名聯邦員工領不到薪水，將逐周持續削弱經濟成長和信心。

UAW擴大罷工可能會使汽車產量減少三分之一；而且，考慮到整個經濟的附帶效應，只要這種情況持續下去，GDP成長就會減少最多0.7個百分點；而今年美國GDP預估僅成長約1.8%。

雖然政府關閉時間很短，但2018年底至2019年初的最後一次政府關閉持續了5周。高盛估計，每周GDP因此損失0.2個百分點，年化產出將再減少1個百分點。