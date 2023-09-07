美科技股靠安全感+刺激感助攻 後市看Nvidia挺不挺得住

今年美國科技大咖股一掃去年大跌陰霾強力反攻，既因央行升息循環終點在望，也因聊天機器人ChatGPT橫空出世炒熱人工智慧（AI）題材，引爆一波漲勢。（路透）

理論上，大型科技股在利率低迷時期大漲，在利率躍升時大跌，去年就是明顯的例證。今年科技大咖股大舉反攻，既因央行升息循環終點在望，也因聊天機器人ChatGPT橫空出世炒熱人工智慧（AI ）題材，引爆一波漲勢。雖說漲勢不會永遠持續，應會隨最近AI熱潮降溫而終止，但科技股近來卻又強彈，到底是什麼原因？

彭博資訊報導，檢視「史坦普500資訊科技類股指數」相對於「剔除科技股的史坦普500指數」（不含某些巨型股，例如未歸類為科技股的亞馬遜）的比值，再查看「紐約證交所（NYSE）FANG+指數」（追蹤Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google等權重指數）相對於「史坦普500等權重指數」的比值，可得知2020年1月迄今，科技相關指數的表現都比非科技股指數出色，而且相對強勢度正逼近新冠肺炎疫情期間升抵的高峰。

利率走高 科技股表現竟勝價值股

RBC Capital Markets策略師卡娃席娜說，許多投資人原先期盼，今夏市場領漲股會從巨型成長股交棒給其他類股，不料近來AI概念股強彈，使夏末走勢出現「令人困惑的結尾」。她指出，大型科技成長股面臨的問題並未消失無蹤，問題還在：按常理，FANGs應該是在利率低的環境下才會活蹦亂跳，但現在聯準會（Fed）既已警告利率將升得更高、在高檔逗留更久，難道在這種環境下，估值已高的科技股還有進一步奔馳的空間？有太多論點可反駁這種看法。

例如，StoneX Financial分析師德魯亞德就指出，五大平台（包括蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet和微軟）已迅速演變為「成熟型公司」，他們龐大的營收幾乎跟不上名目國內生產毛額（GDP）的成長步伐。他最近在報告中寫道：「過去四季，這些公司合計的淨利減至2,630億美元，比一年前的2,890億美元掉了9%。」

德魯亞德說，最近美國長期公債殖利率 走高，巨型成長股表現卻凌駕價值股，這種發展令人意外。他說：「如果股價是他們未來現金流的淨現值，那麼利率走高應會懲罰成長股，畢竟成長股大半的獲利得自於遙遠的將來。」按常理來說，殖利率升高時，價值股表現應該比較出色才對。

AI熱潮助漲科技股 成也輝達 、敗也輝達？

今年來，美股史坦普500指數漲幅達18%，而科技股為主的那斯達克100指數同時期更暴漲逾40%，大致是受AI概念股輝達（Nvidia）年初迄今飆升將近230%所驅動。

不過，Research Affiliates創辦人阿諾特形容，本益比衝上110倍的輝達，是「市場狂想的教科書範例」。他說：「市場太自信，把燦爛耀眼的未來展望，折合為此刻更燦爛耀眼的股票價位。」他說：「輝達是那種類型的範例：一家很棒的公司，股票估值已飽和再飽和。」他認為，萬一輝達股價泡沫爆裂，「非常可能」拖垮整個股市。

那麼，為什麼在AI熱潮降溫、殖利率躍升、股票估值已高之際，科技股最近漲勢又起？

「安全感」與「刺激感」輪流撐起科技股

DataTrek的分析推測，可能與投資人熱愛遁入資金安全避風港有關。廣泛而言，蘋果（Apple）普遍被視為固若金湯的現金流來源，而特斯拉（Tesla）自駕車技術的前景不可限量，儘管那種技術未被驗證仍令人振奮。特斯拉股價扶搖直上時，投資人信心隨之增強，承擔風險的胃口也大開；蘋果股價領漲時，投資人轉趨保守，圖的是安全穩當。就此刻而言，蘋果比較強勢。

結論是：美國科技股最近漲勢再起，似乎與投資人認定科技股提供「安全感」（不妨聯想蘋果執行長庫克的特質）更有關，與破壞式創新帶來的「刺激感」（想想特斯拉執行長馬斯克）關聯性則減弱。然而，這只能帶來有限的慰藉。