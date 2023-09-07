憂Fed升息未止 道指跌近200點

由於人們越來越擔心Fed的升息 之路可能還沒結束，股指遭到拋售，延續9月開局的低迷狀態。

道瓊工業平均指數下跌198.78點或0.57%收3萬4443.19點。史坦普500指數下跌31.35點或0.7%收4465.48點；那斯達克綜合指數下跌148.48點或1.06%收1萬3872.47點。

美國國債殖利率 大漲，再次打壓風險資產。2年期國債殖利率上漲約6個基點，在5%以上水平交易。

受利率壓力，科技股表現不佳，以科技股為主的那指連續第3天下跌。跌幅最大的公司包括輝達和蘋果，跌幅均超過3%。安進(Amgen)和波音(Boeing)均下跌約2%，和蘋果一樣給道指帶來壓力。

美國國債殖利率上升加上經濟數據強於預期，引發對進一步升息可能性的擔憂。服務業和製造業的最新數據顯示，物價正朝錯誤方向發展。

8月ISM服務業指數的物價部分上升2.1個百分點達58.9%；回報上漲的公司比例也創4個月新高。

之前ISM製造業指數的物價部分躍升5.8個百分點至48.4%。雖然數字低於50%代表收縮，但單月大幅躍升與近期趨勢相反，支付價格漲幅略高於預期，進一步加劇了升息擔憂。

根據CME數據，預計11月升息的可能性超過40%；Fed本月維持利率穩定的可能性為93%。