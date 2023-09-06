防危機重現 美國銀行業囤現金

銀行業積極囤積現金，防範危機再現。（歐新社）

美國銀行業者目前持有大量現金以應對經濟放緩、存款持續外流以及即將出台的更嚴格的流動性規則，這些規則對中型銀行影響可能特別巨大。

穆迪評級機構資深副總裁范格(David Fanger)表示：「這是對經濟放緩的合理反應，特別是在存款外流、需要保存現金的背景下。」

矽谷銀行 (SVB)和Signature銀行3月倒閉引發大規模的存款擠兌，並讓銀行的財務健康狀況再次成為人們關注的焦點。繼穆迪採取類似舉措後，史坦普評級上月也下修多家美國銀行的信用評級並修改了其前景。

Fed數據顯示，截至8月23日，美國銀行總體現金資產為3.26兆元，較2022年底增加5.4%。雖然低於3月銀行倒閉後幾周，但仍遠高於疫情 前的典型水平。

中小貸款 機構現金資產較年初增加12%；全美前25家銀行的現金持有量增加約2.9%。

SVB倒閉引發銀行突然搶購現金，2周內現金資產增加至3.49兆元，為2022年4月以來的最高水平。之後略有回落，但仍幾乎是疫情前的2倍。

當客戶提取存款時，銀行需要更高的現金水平來償還債務，並在Fed維持高利率以冷卻經濟成長和通膨的情況下抵消貸款損失等風險。

摩根史坦利研究區域銀行的分析師戈薩利亞(Manan Gosalia)表示，區域銀行正將更多的「獲利資產」轉移為現金或短期證券，比如來自貸款活動的資產。他表示：「隨著銀行存款成本進一步面臨壓力，並且它們持有較高的流動性，預計到今年年底貸款增幅將繼續放緩。」

史坦普評級預計今年貸款成長2%，低於去年近9%的增幅。

分析師表示，中型銀行也擔心即將公布的法規。美國監管機構可能會對資產超過1000億元的銀行提出更嚴格的資本和流動性要求。