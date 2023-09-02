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美股創6月中單周最佳表現 對9月仍不敢樂觀

編譯劉忠勇／綜合外電
據統計，美國小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高。（美聯社）
據統計，美國小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高。（美聯社）

美國股市本周創下6月中以來最大的單周漲幅，就業降溫但製造業穩健等一連串數據折衝下，可見利率雖高，美國經濟仍有可能實現軟著陸。不過，在美國消費者面臨學貸和卡債的壓力下，不少基金經理人對美股展望已趨於保守。

史坦普500指數周五小漲0.2％，一周漲幅達到2.5％。那斯達克綜合指數微挫，但一周仍上漲多達3.2％。道瓊工業指數上漲約115點，漲幅0.3%，一周也有1.4%漲幅。

受到客戶博通（Broadcom）業績展望僅吻合分析師預期的影響，台積電ADR周五跌0.4%。費城半導體指數周五仍上漲0.3%，周線上漲5.4%。

下周一逢美國勞工節連假之前，投資人對8月非農就業報告解讀雜陳。8月失業率躍升至3.8%，高於經濟學家原估的3.5%。同時，8月平均時薪年增率為4.3%，增幅低於預期。

就業報告顯示勞動市場穩定降溫，體現於招聘穩健，但收入成長放緩，也有更多人重返勞動市場。這一趨勢讓Fed有空間在本月暫停升息，同時保留今年再度升息的可能性。

美國10年期公債殖利率在就業數字公布後先跌後漲，終場從周四的4.090%漲至4.173%。交換合約定價顯示，Fed今年再次升息的可能性不到50%。

不過，Fed藉急進升息來對抗通膨顯然已開始影響到家庭生計。據統計，小銀行所發的信用卡違約率已創下歷史新高；大約1.1兆美元的聯邦學生貸款也將於10月恢復付款，可能會讓消費者每個月承受超過500美元的「繳款震盪」。

BNY Mellon 投資管理公司資深投資策略師喬利（Jake Jolly）表示，消費者在疫情期間所累積的超額儲蓄會很快耗盡。他正減碼股票，並預料美國經濟會走向衰退。

從歷史上看，9月也是美股表現最差的月份。自1928年以來，史坦普500指數9月平均下跌1.1%。

不過，今年的9月也未必就差，根據美國銀行統計，當史坦普500指數從年初到8月出現10%至20%的漲幅，接下來一年平均漲幅為7.6%，這表示史坦普500指數有機會在年底時接近4,850點，也將創下歷史新高水準。

就業 史坦普500 升息

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