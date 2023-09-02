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盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

編譯陳律安／綜合外電
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）
愈早開始儲蓄，對存退休金愈有幫助。（美聯社）

年滿25歲是人生重要的里程碑，在理財上也具有重大的意義。米爾肯研究所的最新報告顯示，年輕成年人必須在25歲開始定期儲蓄，才能在退休時擁有至少100萬美元的資產。

這凸顯出複利的威力。米爾肯研究所估算，每周投資股市100美元，年報酬率達7%，到65歲時將累積成一筆逾110萬美元的儲蓄。

美國10月將恢復償還學貸，許多年輕人可能存不到錢。對各年齡層的儲蓄者來說，每月存下400元可能會是一項挑戰。有20%的學貸借款人每月須至少償還500美元，又要嘗試達成月存400美元的目標，可能使儲蓄退休金更令人感到畏懼。

富達投信和其他金融服務業者，常把25歲作為投資守則中開始儲蓄的年齡，以便在退休時存到特定金額。富達投信假設，儲蓄者會在25歲時，把15%的稅前收入拿來投資，其中半數投資股票，從而得以在67歲時退休。

富達認為，在30歲時，儲戶所存下來的金額須相當於年收入，才能步入正軌。 到了60歲時，這個數字是原來的八倍，到了67歲時，在理想情況下，勞工應該在退休前存下自己年收入的十倍，以便在薪水不再發放時，維持自己的生活方式。

儘管在什麼都需要用到錢的情況下，做到這一點可能很困難，但盡早開始儲蓄有強大的數學邏輯支撐。報告表示，如果儲戶等到35歲才開始每周存入100美元，那麼到65歲時，他們的存款僅略高於30萬美元。

儲蓄 退休金 投資

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