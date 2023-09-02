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銀行股跌8.8% 危機尚未過去

財經新聞組／綜合報導

美股KBW銀行指數8月下跌8.8%，重回3月水平，當時矽谷銀行和Signature銀行倒閉，恐慌籠罩了整個銀行業。而在8月，評級機構調降一大批銀行股評級，加上Fed利率路徑不確定性等因素，更加劇了投資人的擔憂。

Piper Sandler分析師席佛思(R. Scott Siefers)表示：「情況正在慢慢變得更明朗，但總而言之，很多事情還需要一段時間才能讓投資人真正感到放心。」「利率路徑還需要再更確定一點，整個經濟的道路也都更需要確定一點。」

他指出：「理想情況下，個別銀行層面可能比較會有更好的指引，以了解這些銀行打算如何應對某些監管干預。」

雖然銀行股已經從5月第一共和銀行崩潰時觸及的低點反彈，但KBW銀行指數今年以來仍下跌約19%，遠遜於史坦普500指數17%的漲幅。

本月稍早，穆迪評級下修10家銀行評級，並表示可能下修幾家主要銀行的評級。史坦普全球隨後也調降了幾家銀行評級。

席佛思表示，這些評級報告提醒人們，銀行股復甦仍有很長一段路要走。

監管機構7月下旬公布了備受關注的與《巴塞爾協議III》相關的改革方案，將推動大型銀行遵守更嚴格的資本規定。本周提出的另一項方案將要求資產低於1000億元的銀行發行足夠的長期債券，以彌補嚴重壓力情況下的資本損失。

雖然資金已開始回流到金融股，但其中大部分流向信用卡發行商和金融科技股等金融服務公司，流向銀行股的資金較少。

美國商銀策略師霍爾(Jill Carey Hall)表示，美國商銀的客戶上周連續第4周向金融業注入資金，連續買入時間在所有類股中最長。

但他表示，「在檢視共同基金在金融類股的曝險部位時，它們的部位大多是銀行以外的其他領域。」

投資 利率 矽谷銀行

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