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股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

編譯陳律安／綜合外電
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）說，「股神巴菲特和電影「大賣空」本尊貝瑞的操作，顯然是押注股市將挫跌、經濟會陷入衰退，令市場揣揣不安。

巴菲特執掌的波克夏公司，上季淨賣出價值80億美元的股票，也減緩買回庫藏股的速度，使現金存量激增13%至近歷史高點的1,470億美元；過去三季則淨賣出330億美元的股票，使現金、約當現金、國庫券的金額增加380億美元。

曾在雷根政府時期擔任經濟顧問的漢克說，巴菲特第2季的操作，反映經濟衰退和股價過高的預期，也符合其在經濟前景烏雲密布前備妥銀彈，以準備進場撿便宜的一貫手法。

貝瑞的Scion資產管理公司也公布，截至6月底，已對標普500指數和那斯達克100指數的基金，布局名目上價值16億美元的賣權。儘管這類看跌押注的成本，僅是前述數字的一小部分，但當時貝瑞其他資產組合的價值僅約1.11億美元，因此16億美元仍是一項規模龐大的操作。

漢克表示，看來貝瑞已做出明智的舉動。

貝瑞警告股市崩跌和經濟衰退已有一段時日，他先前做空馬斯克的電動車大廠特斯拉，和「女股神」伍茲的方舟投資等行情高漲的標的。

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