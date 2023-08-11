面對AI概念股狂潮 大摩分析師：不急於介入

AI概念股狂飆，摩根士丹利分析師Edward Stanley建議不急著介入。（路透）

摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師史丹利（Edward Stanley）認為，投資 人面對圍繞AI 的「泡沫般狂熱」，選股應保持耐性。

財星（Fortune）報導，史丹利和同事歐弗倫（Matias Ovrum）最近將AI熱潮與過去100年的70次市場泡沫進行比較，以決定投資人該如何行事。雖然相信AI的長期潛力，但考慮到AI概念股 今年來漲勢已高，尤其輝達（Nvidia）狂飆近200%，史丹利說：「歷史表明，對於能持續多年的題材（我們認為AI是），投資人通常毋需急於介入。」

即使AI明顯存在長期潛力，但短期前景可能不那麼光明。史丹利以1990年代搜索引擎的炒作為例說明，到2003年，投資人不僅更能了解誰會是贏家，而且仍能獲得90%的股價上漲空間，也更能避開股價下跌。

經濟學家凱恩斯（John Maynard Keynes）的選美理論最能解釋目前的AI熱：如果猜中誰是選美冠軍，可得大獎，大家不會以自己的標準猜測最美女郎，而是猜別人選哪位美女。這種羊群行為是泡沫形成的原因之一，投資人買股乃基於他們認為別人都買哪支股票，而非基於基本面分析。「選美比賽」助長了當前AI概念股欣欣向榮。

兩位大摩分析師說，過往經驗顯示，在泡沬峰值的前三年，上漲幅度中位數是154%，平均漲幅是217%。但第一波AI概念股贏家今年來上漲超過200%，較廣泛的AI指數僅攀高50%，未突破2021年高點，這表示擴散的黏度和廣度不同以往。

他們說法是，AI概念股指漲勢較過往泡沫溫和，意味AI仍是「最具吸引力的長期主題」，投資人僅須對何時投入資金以及投往何處保持謹慎。