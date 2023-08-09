銀行評級調降 道指跌158點

由於信用評級機構穆迪調降銀行業評級，重新引發8月的拋售，美股收跌。

道瓊工業平均指數下跌158.64點或0.45%收3萬5314.49點。盤中最低點時一度下跌超過450點。

史坦普500指數下跌19.06點或0.42%收4499.38點，本月至今跌幅達到近2%。那斯達克綜合指數下跌110.07點或0.79%至1萬3884.32點，將8月跌幅擴大至3.2%。

這是史指和那指過去6個交易日中第5日下跌。盤中低點兩者均下跌超過1%。雖然三大指數都收復盤中最低點，但沒有一個指數轉為上揚。

穆迪以存款風險、潛在衰退和商業房地產投資 組合陷入困境為由，調降包括M&T Bank和Pinnacle Financial在內的多家地區性銀行的信用評級，銀行股普遍下跌。該信貸機構還對紐約梅隆銀行和道富銀行進行降級審查。

高盛 和摩根大通分別下跌2.05%和0.56%，而SPDR S&P Bank ETF(KBE)下跌1.32%。

SPDR S&P Regional Banking ETF(KRE)也下跌1.28%。由於矽谷銀行 倒閉，區域銀行ETF在3月下跌28%。與此同時，M&T Bank下跌1.46%。

交易員還分析了最新一批財報。快遞巨頭UPS第2季營收弱於預期，股價下跌0.85%。該公司還調降全年營收財測。