桑默斯、伊爾艾朗、克魯曼齊聲批 惠譽摘美AAA信評決定

前美國財長桑默斯檔案照。（美聯社）

前財長桑默斯（Larry Summers）、知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）加入其他人的行列，齊聲痛批國際信評機構惠譽（Fitch）調降美國債 信評等、由頂級AAA降一級到AA+的決定。

現任哈佛大學 教授的桑默斯說，儘管有理由對美國赤字的長期軌跡感到憂心，但美國的償債能力無庸置疑；伊爾艾朗目前擔任安聯集團的首席經濟顧問，稱降級是「詭異舉動」，不太可能對市場造成影響。

桑默斯透過電話受訪表示：「以為這會造成美國國債違約風險的想法很荒謬，我不認為惠譽對此有任何有益的新見解。如果有的話，過去幾個月的數據只表明經濟比人們想像的強勁，這對美國債信是好事。」他並補充說：「我無法想像任何正經的信用分析師會認為美國將拖欠債務。」

根據惠譽的聲明，美國債信評等下滑反映未來三年財政惡化、政府巨額且不斷擴大的債負，以及過去20年相對於AA和AAA國家治理水平下滑的預期。在惠譽之前，標普全球（S&P Global Ratings）2011年已將美國信評由AAA降至AA+，三大信評機構裡只剩穆迪（Moody's ）仍維持美國信評在AAA。

伊爾艾朗在社群平台X貼文說，「絕大多數經濟學家和市場分析師可能對惠譽援引的理由和時機同感困惑。他們的聲明更可能被駁斥，不會對美國經濟和市場產生持久的破壞性影響」。

諾貝爾 經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）也在X貼文：「惠譽摘掉美國頂級信評，是被廣泛但正確嘲諷的決定：即便用他們的標準來看也不合理。這背後肯定有什麼緣故，但不管是什麼，都與惠譽有關，與美國償債能力無關。」

另一位哈佛大學經濟教授、前美國總統歐巴馬經濟顧問佛曼（Jason Furman）也批惠譽的決定「完全荒謬」。他說：「美國的評級就是在AAA區間。一些微小的變化根本不重要。」