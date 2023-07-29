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英特爾股價飆 帶動晶片同業

財經新聞組／綜合報導

英特爾股價飆升6.6%，這家晶片製造商上季財報出人意料地強勁，預示該公司在經歷因PC銷量直線下降和數據中心市場競爭激烈導致獲利率長期下降的掙扎後，終於出現了好轉。

該公司第2季的意外獲利及其強勁的營收和獲利率財測，代表PC市場的低迷已接近尾聲，帶動該股和整體晶片業的飆升。

根據29日收盤價計算，英特爾市值單日增加約100億元。至少17家券商調升該股目標價，目前股價已較華爾街35元的預測中位目標價高出6%。

Forrester研究總監歐唐納(Glenn O'Donnell)表示：「英特爾的轉變終於發生了。」他還預計「英特爾和大多數其他晶片製造商未來幾季會好得多」。

英特爾的業績也帶動Advanced Micro Devices和輝達分別上漲1.67%和1.85%，而高通則上漲2.88%。

作為美國晶片業龍頭，由於PC市場低迷和數據中心市場的激烈競爭，英特爾的業務在獲利率和市值方面都落後於台積電和輝達等競爭對手。

雖然2022年走勢艱難，英特爾今年至今已上漲37.79%，但與輝達3倍多的漲幅相比相形見絀。

然而，這主要是由於英特爾錯過了蓬勃發展的人工智慧(AI)市場，該公司在支持背後技術的繪圖晶片(GPU)和其他AI專業晶片方面的業務規模很小。

事實上，英特爾的AI和數據中心業務在最近一季萎縮了15%；CEO基辛格(Pat Gelsinger)表示，中央處理器(CPU)市場的供過於求將持續到今年下半年。

他補充說，英特爾目前擁有足夠的客戶訂單，到2024年其AI晶片的銷售額至少可達10億元；即使如此，Rosenblatt Securities分析師「目前並不認為AI會是英特爾可投資的主題」。

英特爾的12個月遠期本益比為31.10，輝達為43.26，產業中位數為19.95。

晶片 AI 輝達

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