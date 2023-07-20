Fed推出FedNow即時支付服務 現代化支付系統

Fed推出「FedNow」即時支付服務，最終可讓美國民眾隨時於幾秒鐘內發送和接收資金，以現代化美國的支付系統。（路透）

聯準會（Fed）推出各界期待多年的「FedNow」即時支付服務，最終可讓美國民眾隨時於幾秒鐘內發送和接收資金，以現代化美國的支付系統。

路透報導，FedNow正與41家銀行和15家獲得認證的服務商合作推出，包括一些社區銀行和摩根大通 、紐約梅隆銀行及美國合眾銀行（U.S. Bancorp）等大型銀行業者，但Fed計劃今年加入更多銀行和信用合作社。

相較於Venmo或PayPal等作為銀行間中介人的端對端支付系統，透過FedNow進行的支付將直接在央行 帳戶結算。FedNow不會向消費者收費，但還不清楚參與的銀行業者是否會、或如何轉嫁與該服務相關的費用。

FedNow最初的支付上限金額為50萬美元，但必要時銀行業能選擇調降上限。這項服務將與The Clearing House的RTP等民間即時支付系統相競爭。

一些市場人士擔心，FedNow可能會導致金融機構的資金快速流出，從而加劇潛在的銀行擠兌，今年早些時候矽谷銀行 倒閉後，這種憂慮進一步加劇，但Fed官員淡化了這些疑憂，認為銀行業者擁有緩解資金外流的可用工具。

「FedNow」2019年來研發至今，希望消除現金轉帳結算常花好幾天的延遲，跟進英國、印度、巴西及歐盟等經濟體，一開始遭大銀行反對，認為很多餘，但許多業者後來參與，因為有助擴大提供服務給客戶。

U.S. Bank全球應付帳款和嵌入式支付主管Anu Somani說：「對我們來說，FedNow確實是擴大觸角的美妙方式。」紐約梅隆銀行財資服務全球支付共同主管Carl Slabicki表示：「我們希望我們的客戶能夠從這些功能中受益，我們希望這成為我們的競爭優勢。」

Fed也經營「FedWire」即時支付系統，但主要提供大規模（主要是企業）支付使用，也在辦公時間運作。分析師表示，雖然新的FedNow系統是提供給所有人，但消費者和小企業料將受惠最深。

過去都透過規模較大銀行連到FedWire的小銀行，也鼓勵Fed開發FedNow，因為將能藉此取得即時支付功能，不必支付服務費用給大銀行。