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推AI應用軟體 微軟普獲好評

財經新聞組／綜合報導

人工智慧(AI)正在大舉進入商業模式。微軟大張旗鼓地推出AI版office 365，定價遠高於預期，微軟股價應聲上漲至創紀錄新高。

微軟18日在全球合作伙伴大會上宣布，針對Office 365 E3、E5、商業標準版和商業進階版的企業訂戶，Microsoft 365 Copilot的定價為每個訂戶每月30元。

這意味着，加入AI功能後的軟體價格有大幅度的提升，微軟把商業用戶Office服務的定價最高提升2倍多。此外微軟還表示，將提供Bing Chat Enterprise獨立訂閱服務，注重保護用戶隱私，定價是每位用戶每月5元。

微軟在聲明中指出，Microsoft 36 Copilot可以在Microsoft Word中激發用戶的創造力，在Excel中分析數據，在PowerPoint中設計展示文稿，清理Outlook收件箱，在Microsoft Teams總結會議內容等等。

微軟股價應聲大漲4%，達到359.49元，創下歷史新高。

對此，伯恩斯坦分析師莫爾德勒(Mark Moerdler)發表研究報告指出，365 Copilot的價格高於預期，相當於漲價53%至240%，具體取決於特定客戶使用不同的版本。

他指出：「這次發布的重點是Microsoft 365，而不是Office 365中更小的工具和軟體。微軟可能認為，這不僅是進一步推動新訂閱的方式，也是將更多用戶轉移到人均價格更高的Office的方式。」

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)認為：「這次宣布的定價將拓展微軟雲端計算AI市場機會，最快可在2025年將雲端計算年收入提高20%。」

花旗銀行分析師拉德克(Tyler Radke)同樣認為：「定價遠高於預測的每月5至20元，雖然離全面上市可能還有好幾個月的時間，但我們認為這是一個極大的利多。」（財經新聞組）

微軟 Microsoft AI

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