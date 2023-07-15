我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

科技業展神通 亞馬遜獨乏味

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜Prime Day本周起跑，但這項一年一度的盛事卻未見新聞大張旗鼓的報導。充分說明了亞馬遜和目前的整體科技業現況。

根據Adobe Analytics數據，這兩天美國線上支出達127億元，同比增加6.1%。亞馬遜在新聞稿中兩度強調「歷來最高」來吹噓它的業績。

沒錯，本周不少人花錢購物；亞馬遜可能會獲得一些新的Prime會員，營收也有明顯成長。但若與科技業的革命性發展相提並論時，誰還會在乎Prime Day？

輝達正在憑藉其強大的新晶片推動人工智慧(AI)革命。AMD CEO蘇姿丰(Lisa Su)博士描述了該公司自有的生成式AI晶片下一步發展，令業界大吃一驚。

然後，微軟和谷歌在AI產品發布上展開正面交鋒。微軟收購《使命召喚》開發商動視暴雪(ATVI-US)前景亮出綠燈；博通(Broadcom)本周也更接近完成收購VMWare。

Meta也在大力推動AI，同時也從馬斯克的推特手中搶走數百萬用戶。與此同時，蘋果公司的高價AR/VR頭盔可能會迎來人類互動的新浪潮。而且該公司目前市值超過3兆元。

然而，亞馬遜還在促銷Prime Day。

Sevens Report Research創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示，「亞馬遜在科技領域變得乏味，雖然它們的核心業務很好，但並沒有按照我們習慣的方式進行創新。」

在CEO賈西(Andy Jassy)領導下，近來最醒目的新聞是裁員，而且營收和獲利成長不如人意。股價也表現落後；自2021年7月初賈西入職以來，亞馬遜股價下跌約17%，而同期那斯達克指數上漲約9%。在過去5年中，亞馬遜股價落後那指超過30個百分點。

不過乏味並非不能為亞馬遜帶來巨額利潤。由於AI工具驅動的工作負載需要更多容量，該公司還是可以靠AWS在AI浪潮中分一杯羹。（財經新聞組）

亞馬遜 AI 賈西

上一則

高利率 小摩、富國銀淨利飆逾6成

下一則

台灣熱錢如瘋狗浪 央行進場「築堤防」

延伸閱讀

超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI

超微蘇姿丰提前訪台 炒熱AI
亞馬遜「會員特價日」慎防詐騙 專家：常用身分、訂單確認下手

亞馬遜「會員特價日」慎防詐騙 專家：常用身分、訂單確認下手
亞馬遜「會員特價日」慎防詐騙 專家警告詐團「常用2手法」

亞馬遜「會員特價日」慎防詐騙 專家警告詐團「常用2手法」
亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

熱門新聞

中國今年上半年對美國的出口貿易額，將被墨西哥和加拿大超越，失去美國最大進口來源國的地位。 （路透）

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

2023-07-14 07:51
高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡