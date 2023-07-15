科技業展神通 亞馬遜獨乏味

亞馬遜 Prime Day本周起跑，但這項一年一度的盛事卻未見新聞大張旗鼓的報導。充分說明了亞馬遜和目前的整體科技業現況。

根據Adobe Analytics數據，這兩天美國線上支出達127億元，同比增加6.1%。亞馬遜在新聞稿中兩度強調「歷來最高」來吹噓它的業績。

沒錯，本周不少人花錢購物；亞馬遜可能會獲得一些新的Prime會員，營收也有明顯成長。但若與科技業的革命性發展相提並論時，誰還會在乎Prime Day？

輝達正在憑藉其強大的新晶片推動人工智慧(AI )革命。AMD CEO蘇姿丰(Lisa Su)博士描述了該公司自有的生成式AI晶片下一步發展，令業界大吃一驚。

然後，微軟和谷歌在AI產品發布上展開正面交鋒。微軟收購《使命召喚》開發商動視暴雪(ATVI-US)前景亮出綠燈；博通(Broadcom)本周也更接近完成收購VMWare。

Meta也在大力推動AI，同時也從馬斯克的推特手中搶走數百萬用戶。與此同時，蘋果公司的高價AR/VR頭盔可能會迎來人類互動的新浪潮。而且該公司目前市值超過3兆元。

然而，亞馬遜還在促銷Prime Day。

Sevens Report Research創始人伊薩耶(Tom Essaye)表示，「亞馬遜在科技領域變得乏味，雖然它們的核心業務很好，但並沒有按照我們習慣的方式進行創新。」

在CEO賈西 (Andy Jassy)領導下，近來最醒目的新聞是裁員，而且營收和獲利成長不如人意。股價也表現落後；自2021年7月初賈西入職以來，亞馬遜股價下跌約17%，而同期那斯達克指數上漲約9%。在過去5年中，亞馬遜股價落後那指超過30個百分點。

不過乏味並非不能為亞馬遜帶來巨額利潤。由於AI工具驅動的工作負載需要更多容量，該公司還是可以靠AWS在AI浪潮中分一杯羹。（財經新聞組）