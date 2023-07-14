我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

染新冠？涉緋聞？秦剛神隱18天 缺席多場重要活動

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌在歐洲巴西推出Bard

Alphabet旗下谷歌表示將在歐洲和巴西推出人工智慧(AI)聊天機器人Bard，將市場擴大到數億用戶。它正為Bard添加更多功能，以趕上競爭對手微軟在開發商用AI競賽中的步伐。Bard 現在可以使用40多種語言，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。

百事上季業績超標 調升財測

百事公司上季獲利和營收超出預期，但其飲料和食品的需求下降。這家飲料巨頭還連續兩季上修全年財測。目前預計2023年有機收入成長10%，高於之前的8%；並將其核心固定匯率獲利預期從之前的成長9%上修至12%。第2季淨利27.5億元，合每股1.99元；不計項目，每股獲利2.09元。

達美航空上季業績歷史新高

達美航空創歷來最高單季營收和獲利，這要歸功於幾個月來人們對經濟放緩的擔憂，旅行需求旺盛。截至6月30日當季，國際旅遊和對頭等艙等高級座位的需求非常突出，而燃油成本下降22%，從而提高了該航空公司的獲利。該公司將2023年獲利財測上調至每股6至7元，高於上月的5至6元。

Stellantis在南義生產新Jeep

知情人士透露，Stellantis將在其位於義大利南部的Melfi工廠生產第五種車型。該汽車製造商在歐洲最暢銷的車型之一是新款Jeep Compass。這款新車型將是法義集團目前在Melfi生產的Compass SUV的升級版。Melfi是該集團在該國的主要組裝基地之一

6月PPI上漲0.1% 低於預期

勞工部報告，6月生產者物價指數(PPI)增幅低於預期，這是通膨趨緩的最新跡象。總體PPI上漲0.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計成長率為0.2%。扣除食品、能源和貿易服務的核心PPI上漲0.1%，符合預期。5月總體PPI下修至下降0.4%；核心PPI數字不變。

首申失業金23.7萬 低於預期

勞工部表示，截至7月8日當周調整後初領失業金人數23.7萬，低於預期的25萬人；較上周修正後的24.9萬減少1.2萬人；4周移動平均值24.675萬人。有一周間落差的持續申領人數報172.9萬人，較上周修正後的171.8萬人增加1.1萬人，高於預期的172.3萬人；4周移動平均值173.525萬人。

勞工部 失業金 巴西

上一則

布蘭特油價 站回80美元

下一則

台積電股價強漲 市值返15兆台幣

延伸閱讀

ChatGPT勁敵 Google Bard能支援中文 可算數學、寫程式

ChatGPT勁敵 Google Bard能支援中文 可算數學、寫程式
谷歌AI醫療聊天機器人 通過美國醫師資格考

谷歌AI醫療聊天機器人 通過美國醫師資格考
航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%

航空客運量創新高 6月機票價格同比大跌18.9%
Google生成式AI Bard支援繁體中文 推多項新功能

Google生成式AI Bard支援繁體中文 推多項新功能

熱門新聞

高盛集團預估，印度的經濟實力到2075年不只將超越日本與德國，甚至將取代美國，成為全球第二大經濟體。（路透）

美國將落到全球第3大經濟體？高盛稱「這時候」見分曉

2023-07-10 07:41
股市觀察家提醒投資人，在估值已屬牽強且利率持續走高的情況下，美股可能面臨走勢坎坷的下半年，宜慎防1987下半年崩盤慘況重演。圖／美聯社

美股下半年走勢恐像1987？巴隆：慎防黑色星期一重現

2023-07-08 12:46
總部在新加坡的中資電子商務平台Shein，迅速崛起，風靡美國，計畫挑戰電子商務巨頭亞馬遜。(路透)

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

2023-07-10 00:07
兩大富豪查克柏格（左）與馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」尚未登場，但一場虛擬格鬥已在推特與Threads之間展開。（美聯社）

馬斯克vs.查克柏格虛擬格鬥開打 Threads氣勢逼人贏首回合

2023-07-07 07:31
美國長短期公債殖利率倒掛已逾1年。（路透）

美債殖利率倒掛逾1年...仍未見經濟衰退跡象？專家分析關鍵在這

2023-07-08 19:14
長期看好美股的Fundstrat全球顧問公司研究主管湯姆李說，AI進步和Fed成功遏制通膨，將帶領美股下半年創造新的牛市。 （路透）

料中美股上半年大漲 這位華爾街大多頭怎麼看下半年？

2023-07-09 18:01

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡