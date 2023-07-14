谷歌在歐洲巴西 推出Bard

Alphabet旗下谷歌表示將在歐洲和巴西推出人工智慧(AI)聊天機器人Bard，將市場擴大到數億用戶。它正為Bard添加更多功能，以趕上競爭對手微軟在開發商用AI競賽中的步伐。Bard 現在可以使用40多種語言，包括阿拉伯語、中文、德語、印地語和西班牙語。

百事上季業績超標 調升財測

百事公司上季獲利和營收超出預期，但其飲料和食品的需求下降。這家飲料巨頭還連續兩季上修全年財測。目前預計2023年有機收入成長10%，高於之前的8%；並將其核心固定匯率獲利預期從之前的成長9%上修至12%。第2季淨利27.5億元，合每股1.99元；不計項目，每股獲利2.09元。

達美航空上季業績歷史新高

達美航空創歷來最高單季營收和獲利，這要歸功於幾個月來人們對經濟放緩的擔憂，旅行需求旺盛。截至6月30日當季，國際旅遊和對頭等艙等高級座位的需求非常突出，而燃油成本下降22%，從而提高了該航空公司的獲利。該公司將2023年獲利財測上調至每股6至7元，高於上月的5至6元。

Stellantis在南義生產新Jeep

知情人士透露，Stellantis將在其位於義大利南部的Melfi工廠生產第五種車型。該汽車製造商在歐洲最暢銷的車型之一是新款Jeep Compass。這款新車型將是法義集團目前在Melfi生產的Compass SUV的升級版。Melfi是該集團在該國的主要組裝基地之一

6月PPI上漲0.1% 低於預期

勞工部 報告，6月生產者物價指數(PPI)增幅低於預期，這是通膨趨緩的最新跡象。總體PPI上漲0.1%。接受《道瓊》調查的經濟學家預計成長率為0.2%。扣除食品、能源和貿易服務的核心PPI上漲0.1%，符合預期。5月總體PPI下修至下降0.4%；核心PPI數字不變。

首申失業金 23.7萬 低於預期

勞工部表示，截至7月8日當周調整後初領失業金人數23.7萬，低於預期的25萬人；較上周修正後的24.9萬減少1.2萬人；4周移動平均值24.675萬人。有一周間落差的持續申領人數報172.9萬人，較上周修正後的171.8萬人增加1.1萬人，高於預期的172.3萬人；4周移動平均值173.525萬人。