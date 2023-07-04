氣候變遷 巨災再保費率漲50%

保險 經紀商Gallagher Re在最新發布的報告中表示，美國財產巨災再保險費率在關鍵的7月1日續保日期上漲50%之多；因加州和佛州 等州遭到野火和颶風襲擊的機率越來越高。

再保險公司為保險公司提供保險，而近年來由於損失陡峭而不斷提高費率，業內人士將損失部分歸咎於氣候變遷的影響 較高的再保險費率可能會影響保險公司向客戶收取的保費。

Gallagher Re表示，美國之前面臨自然災害索賠的保單再保險費率上升了30-50%。

該經紀商補充說，佛州類似保單的再保險費率上漲了30-40%。

部分保險公司因存在遭受重大損失的風險而拒保。State Farm於5月時表示將停止向加州房主銷售新的保險單。

Gallagher Re國際再保險業務總裁詹維克斯(James Vickers)表示，佛州「所有主要承保商都退出了，所以最終這個市場會充斥著大量規模非常小、資本非常薄弱的保險公司，這是沒有人不想要的結果。」

他補充說，再保險公司正在提高保險公司在再保險啟動之前必須支付的金額。

風險模型公司RMS在上周發布的報告中表示，今年的颶風季節可能「接近正常」。但該公司指出，去年接近正常的颶風季節包括颶風伊恩 ，是美國有史以來損失最慘重的颶風之一。

經紀商怡安(Aon)在上周報告中表示，7月續保時，美國和佛州財產巨災保單的再保險費率平均上漲25-35%。

Gallagher Re表示，在7月1日續保日，某些類型的航空戰爭險保單的再保險費率上漲了100%。

業內人士指出，兩起波音737 MAX墜機事件、圍繞飛機滯留俄羅斯的法律糾紛、以及今年客機在喀土木(Khartoum)機場遭毀的持續不斷責任索賠，都是導致航空戰爭保險費率上升的原因之一。