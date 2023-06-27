搭上AI題材 Palantir大漲

Palantir Technologies Inc.近日漲勢反映出華爾街對人工智慧(AI )的狂熱，但分析師 提醒投資 人居高思危。

在前幾年萎靡不振後，該公司股價自5月初以來6周內上漲超過1倍，達到2022年1月以來的最高水平，因為該公司認為新AI工具的需求「前所未見」。

該股是軟體類股中最不被推薦的個股。追蹤該股的分析師中有近半給予賣出評級，而建議買入的分析師不到 20%。

Gabelli Funds投資組合經理人蘇珊托 (Hendi Susanto) 表示，對整體AI領域持懷疑態度是很合理的，尤其是那些出現大幅上漲的個股，「Palantir非常關注其終端市場，但現在判斷其邁向AI是否能夠使其獲得更廣泛的採用還為時過早。部分投資人可能已經脫離基本面而超買了。」

Raymond James上周調降Palantir的評級，指稱近期的強勢加上估值溢價「使得在短期內尋找催化劑變得更具挑戰性」。

高盛集團分析師表示，雖然AI是一股順風，但它只是「Palantir在現有數據分析工作的延伸，而不是產品策略或採用方面的功能變化大躍進」。

Palantir當前股價比分析師平均目標價高出29%，在軟體類股中回報率最低。它還擁有昂貴的估值，其股票交易價格是預期本益比的60倍以上。處於AI熱潮中心的晶片製造商輝達公司(Nvidia Corp.)今年來雖股價漲了2倍，但其本益比仍低於50。

不過散戶並沒有被嚇到。根據Vanda Research 6月22日的報告，Palantir在過去5天位居散戶買進股票第10位，領先微軟公司和Netflix。

多頭分析師看好該股未來成長預期。Palantir營收預計今年將成長16%，並在接下來的3年加速成長，到2026年將達到35%。每股淨利和自由現金流預計在未來幾年也會有所改善。